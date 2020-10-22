О местонахождении террориста, захватившего заложников в банке в центре Зугдиди 21 октября, в настоящее время неизвестно.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Преступник, захвативший банк в Зугдиди, не пересекал границу с Абхазией, сообщил Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности республики Рустам Латипов.

Ранее он заявлял, что в зоне пограничной ответственности совместно с Россией будут предприняты все необходимые меры по недопущению преступника на территорию Абхазии.

Также глава Совбеза республики Сергей Шамба говорил о том, что считает нереальным переход в Абхазию преступника, захватившего заложников в зугдидском банке. Он добавил, что в случае задержания террориста на территории республики он будет передан грузинской стороне.

Вооруженный мужчина захватил более 40 человек в заложники в банке Зугдиди днем 21 октября, требуя полмиллиона долларов. После многочасовых переговоров, около 22:00, захватчик, прикрываясь тремя заложниками, вышел из здания.

В результате специальных полицейских мероприятий все заложники были освобождены. Ранее СМИ сообщали, что преступник с тремя заложниками направился на машине в сторону Абхазии, чтобы скрыться от преследования.

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