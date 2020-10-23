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Казачье войско Абхазии наградило медиков Гудаутского ковидного госпиталя

© Foto / Русская община Абхазии
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (915)
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Sputnik Абхазия
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Черноморское Казачье войско и Русская община Абхазии неоднократно оказывали финансовую помощь Министерству здравоохранения республики для приобретения медицинского оборудования и медикаментов, необходимых в борьбе с коронавирусом.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Черноморское Казачье войско Абхазии наградило 32 особо отличившихся работника Гудаутского ковидного госпиталя медалями "За милосердие и благотворительность", на которых изображено рубиновое сердце — символ огромной и бескорыстной души, об этом сообщается на сайте Русской общины Абхазии.

© Foto / Русская община Абхазии
В Гудаутском ковидном госпитале состоялось награждение отличившегося за последние месяцы медицинского персонала

"Ежедневно, испытывая колоссальные физические нагрузки, находясь при полной экипировке, работая в круглосуточном режиме, неделями не видя свои семьи, эти люди сражаются за каждую жизнь и бьются за нее до последнего. Они герои нашего времени", - отмечается в сообщении.

© Foto / Русская община Абхазии
В Гудаутском ковидном госпитале состоялось награждение отличившегося за последние месяцы медицинского персонала

Награждение прошло с соблюдением введенных санитарных норм в связи с опасностью распространения коронавируса.

Русская община Абхазии в рамках проекта "Мы-Вместе" поставила медицинское оборудование для реанимации Гудаутской ЦРБ на сумму девять миллионов 150 тысяч рублей. Казаки Черноморского Казачьего Войска Абхазии работают дезинфекторами в госпитале, неся круглосуточную семидневную смену.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (915)

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