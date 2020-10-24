Дневной дозор: как в Гудаутском стационаре оказывают помощь людям с коронавирусом

В Гудауте на базе частной гостиницы открыли дневной стационар для пациентов с коронавирусом. Принимают людей со средней тяжестью заболевания, отправленных врачами на домашнюю самоизоляцию.

О том, как по частной инициативе в Гудауте появился дневной стационар и что он может, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Мы далеко не единственные, кто оказывает помощь. Кто-то финансово помогает, кто-то на себя взял питание, кто-то - проживание медиков. Вообще-то город-герой. Здесь нет ничего удивительного, что люди сплотились", – вместо слов приветствия произносит Баграт Цишба, хозяин мини-гостиницы, которую десять дней назад переквалифицировали в дневной стационар для больных коронавирусом.

Идея создания дневного стационара возникла у главного санитарного врача Гудауты Инги Чанба. Количество заболевших в республике увеличивалось, а оказать всем нуждающимся помощь Гудаутский ковидный центр просто не успевал. И для того, чтобы разгрузить госпиталь, решили организовать стационар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Баграт Цишба директор гостиницы, в которой организовали дневной стационар

Предприниматель Баграт Цишба поддержал инициативу Инги Чанба и предоставил номера в своей гостинице.

"Мне не хотелось бы выпячивать себя. Когда мне позвонили и попросили, как можно было отказать? На войне как на войне. Если бы была война, и меня попросили бы предоставить гостиницу для больных, я отказал бы? – задается риторическим вопросом предприниматель. – Без ложной скромности хочу сказать, что при всем при этом ничего героического в этом не вижу".

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Баграт Цишба сам недавно переболел коронавирусом и хорошо понимает, насколько больным необходима поддержка и своевременная медицинская помощь.

"Если вовремя не начать лечить, то люди со средней степенью превращаются в тяжелобольных. Даже после первой или второй капельницы им становится легче. Возможно, это психологический момент, когда человеку кажется, что ему становится лучше. Люди морально не готовы услышать, что у них коронавирус. Я общался с людьми, которым только что объявили диагноз. Я пытался объяснить, что это не катастрофа, что это не приговор. Поэтому такая помощь им необходима", – отмечает Цишба.

Без выходных

В глубине просторного двора расположилась мини-гостиница. Уже издалека видно, как на первом этаже суетятся две медсестры, которые проводят своего рода обход номеров-палат.

На веранде на столе рядом с вазой с фруктами стоят дезинфекторы. А под столом вальяжно расположился котенок с тигровым окрасом. Ощущение будто не в стационар попал, а домой к врачу. И действительно, обстановка здесь домашняя. И многие пациенты ходят сюда как домой к хорошим знакомым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Медсестра проводит обход номеров-палат

"Мы уже знаем хорошо своих пациентов. За десять дней успели сблизиться. Многие хотят просто поговорить, задают вопросы. Такая обстановка сложилась", - поясняет медсестра Сусанна Джопуа, которая выходит навстречу в спецкостюме.

Из-под костюма видны только ее добрые, но уставшие глаза.

С самого начала в стационаре Сусанна работала одна. Она не первый день сталкивается с COVID-положительными пациентами. С мая Джопуа работала в Гудаутском ковидном центре медсестрой в красной зоне, затем дезинфектором.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сусанна Джопуа

После открытия стационара глава Гудаутской СЭС Инга Чанба направила ее туда. Сначала пациентов у Сусанны было не так много. Но после того, как информация о стационаре распространилась в соцсетях и в СМИ, их число увеличилось до 15. Тогда Сусанна попросила свою коллегу Хатуну Арчелия, которая 10 лет проработала в Сухумской ЦРБ медсестрой, прийти на подмогу.

Обе медсестры принимают пациентов с 9 утра и до тех пор, пока больные приходят. Они выполняют процедуры только по предписанию лечащего врача.

"Мы работаем без выходных, потому что больным категорически нельзя прерывать курс лечения. Кому-то необходимо ставить капельницы в течение недели, кому-то десять дней. Мы сами ничего не прописываем, действуем только по назначению лечащего врача. Мы в тесном контакте с Гудаутским госпиталем. Однако при необходимости на подмогу приходит врач. Это владелица соседней гостиницы, у которой есть профессиональное медицинское образование", – рассказала Сусанна Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минздрав обеспечивает стационар только дезинфекторами, защитными костюмами, масками и перчатками

Работа в стационаре с ковидными больными, как и в госпитале, непростая. Медсестрам приходится по несколько часов работать в специальных защитных костюмах.

"В этих костюмах жарко. Устаешь быстро. Но, когда видишь больных, которые ждут от тебя помощи, ты забываешь о личных неудобствах. Кто-то хочет разговаривать, задает вопросы. Мы, хоть и не врачи, но отвечаем на вопросы, говорим то, что знаем", – отмечает Джопуа.

В стационаре нет собственных препаратов, больным приходится приносить их с собой. Минздрав пока обеспечивает стационар только дезинфицирующими средствами, защитными костюмами, масками и перчатками.

Пока в гостинице задействовано пять из десяти номеров. Но хозяин Баграт Цишба, в случае необходимости, готов предоставить и остальные пять номеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дневной стационар в Гудауте

"Пока достаточно пяти номеров. Но пациентов с каждым разом становится больше. На самом деле, многим некуда идти, медсестер не так много. Если понадобятся еще номера, то мы их предоставим", – отмечает Цишба. – Стационар здесь может работать столько, сколько понадобится. Всех денег в мире не заработаешь, а такую благодарность, которую высказывают люди, деньгами не купишь".

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