Военный госпиталь в Сухуме за два дня исследовал более 200 ПЦР-тестов

По последней информации Южного военного округа, в мобильном госпитале, развернутом в Сухуме, на сегодняшний день проходят лечение 35 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В российском военном госпитале, развернутом в Сухуме в гостинице "Айтар", за два дня было обработано более 200 анализов, сообщает пресс-служба ЮВО.

Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, говорится в сообщении.

Ранее в интервью Sputnik начальник лабораторно-диагностического отделения мобильного госпиталя Ренат Курбанов сказал, что они готовы принимать до 100 образцов в день для проведения ПЦР-диагностики, чтобы разгрузить городскую лабораторию.

Отмечается, что результаты этих анализов можно получить в течение 40 минут.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

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