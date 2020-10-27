Деликатесы, соки, теплицы: возможность создания агрокомплекса изучают в Абхазии

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Возможность создания крупного агропромышленного комплекса на территории Гудаутского района изучает правительство Абхазии, об этом корреспонденту Sputnik сказал первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

"Этот проект состоит из нескольких производственных комплексов – разведение мидий и устриц, пресноводных морских креветок, австралийских раков, разведение осетровых видов рыб и черноморского лосося, производство кормов для рыб, современное многоуровневое тепличное хозяйство и, что немаловажно, производство натуральных соков и пектиновых напитков", - уточнил Джопуа.

Как объяснил первый вице-премьер республики, в случае успешной реализации проекта все эти направления будут состоять из отдельных блоков, но при этом они будут в рамках одного комплекса и тесно взаимосвязаны, что позволит вести безотходное производство.

Беслан Джопуа также добавил, что проект пока находится на стадии изучения, и он должен пройти некоторые процедуры.

"Если правительство Абхазии примет решение, что этот проект имеет перспективу, не представляет угрозу экологии и не нарушает наше законодательство, то мы можем предоставить на его реализацию часть морской акватории и около полутора гектаров земельной площади. Проект пока на стадии изучения, после чего, возможно, будет некое постановление правительства в его поддержку", - сказал Джопуа.

По примерным подсчетам, стоимость этого проекта превышает 500 миллионов рублей. В каждом из производственных блоков предусмотрено от 35 до 47 рабочих мест. Как рассказал Беслан Джопуа, инициаторы проекта в качестве места для его реализации рассматривают Гудаутский район, но этот вопрос еще не решен.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии, проект "Аква-агропромышленный комплекс Золотой Берег" разрабатывался четыре года инициативной группой предпринимателей Абхазии и России при поддержке Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

В понедельник 26 октября Беслан Джопуа провел совещание по вопросу реализации этого проекта, в котором участвовали министр экономики Кристина Озган, советник президента по экономическим вопросам Валерий Папба и генеральный директор ООО ААПК "Золотой Берег" Гурам Делба.

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