Глава Пицунды о туристах в 2020 году: покупательная способность стала выше

По информации Министерства туризма Абхазии, более 600 тысяч туристов посетило республику с 1 августа 2020 года.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Покупательная способность туристов, посетивших Пицунду за курортный сезон 2020 года, была выше среднего уровня, поделился наблюдениями с корреспондентом Sputnik глава Пицунды Алхас Шамба.

"Я 50 лет живу в Пицунде и хорошо помню времена, когда Людмила Гурченко гуляла по нашей набережной с Эльдаром Рязановым. Застал время, когда трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк отдыхал в нашем пансионате, и мне есть с чем сравнить. То есть сегодня финансовые возможности туриста возвращаются к тому периоду, и, на мой взгляд, в этом году покупательная способность гостей была выше среднего уровня", - отметил Шамба.

По словам Шамба, несмотря на то, что Пицунду не успело посетить то количество туристов, которое было годом ранее, так как граница с Россией была открыта лишь в августе, кафе, рестораны и частный сектор не пустовали.

Глава города связывает эту тенденцию с тем, что из-за пандемии и введенных по всему миру ограничений по передвижению многим россиянам пришлось отказаться от поездок на популярные мировые курорты, и одной из немногих открытых для них стран стала Абхазия.

"Практически все кафе были забиты посетителями, пляжи и номера в отелях с высоким сервисом также были заполнены. Сейчас я не могу точно сказать, сколько гостей посетило наш город, но, думаю, около половины того количества, которое обычно посещают Пицунду в летне-курортный сезон", - сказал Шамба.

На пресс-конференции в Сухуме в среду 28 октября министр туризма республики Теймураз Хишба сообщил, что с 1 августа 2020 года Абхазию посетило более 600 тысяч туристов. По его словам, эта цифра составляет более половины за аналогичный период прошлого года.

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