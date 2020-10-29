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Два миллиона на борьбу с COVID-19 выделил Парламент Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (951)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201029/1031186134/Dva-milliona-na-borbu-s-COVID-19-vydelil-Parlament-Abkhazii-.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4058, выздоровел 2071 человек, включая лечившихся амбулаторно. Летальных случаев 36.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Парламент Абхазии выделил два миллиона рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией из своей бюджетной сметы на 2020 год, сообщает пресс-служба Парламента.

Выделенная сумма будет направлена на приобретение медикаментов и расходных материалов для Гудаутской центральной районной больницы, Сухумской инфекционной больницы и Сухумской городской клинической больницы. 

24 октября стало известно, что врачи Гудаусткой ЦРБ будут до конца года получать доплаты от Московской абхазской диаспоры.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (951)

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