Два миллиона на борьбу с COVID-19 выделил Парламент Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4058, выздоровел 2071 человек, включая лечившихся амбулаторно. Летальных случаев 36.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Парламент Абхазии выделил два миллиона рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией из своей бюджетной сметы на 2020 год, сообщает пресс-служба Парламента.

Выделенная сумма будет направлена на приобретение медикаментов и расходных материалов для Гудаутской центральной районной больницы, Сухумской инфекционной больницы и Сухумской городской клинической больницы.

24 октября стало известно, что врачи Гудаусткой ЦРБ будут до конца года получать доплаты от Московской абхазской диаспоры.

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