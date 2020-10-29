Два миллиона на борьбу с COVID-19 выделил Парламент Абхазии

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Парламент Абхазии выделил два миллиона рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией из своей бюджетной сметы на 2020 год, сообщает пресс-служба Парламента.
Выделенная сумма будет направлена на приобретение медикаментов и расходных материалов для Гудаутской центральной районной больницы, Сухумской инфекционной больницы и Сухумской городской клинической больницы.
24 октября стало известно, что врачи Гудаусткой ЦРБ будут до конца года получать доплаты от Московской абхазской диаспоры.
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