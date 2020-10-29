Российские военные продезинфицировали помещения и территорию АГУ

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты на девятый день своих работ продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Абхазского государственного университета, сообщает пресс-служба Южного военного-округа.

Всего военнослужащие обработали более 65 тысяч квадратных метров различных поверхностей, зданий, помещений и дорог, прилегающих к университету.

В мероприятиях обработки принимает участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и задействуется 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

© Foto / Минобороны России Подразделение радиационной, химической и биологической защиты

Всего за время прибывания - за девять дней - российскими военнослужащими в республике было продезинфицировано более 500 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования, отмечается в сообщении.

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