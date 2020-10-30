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Крупная контрабанда оборудования для майнинга пресечена в Абхазии

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Кабинет министров Абхазии 21 сентября 2020 года принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, согласно которому с 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Республики Абхазия 28 октября 2020 года в Гагрском районе, в поселке Бзыпта, на территории складского помещения обнаружили оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 100 единиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Данное оборудование было ввезено ранее на территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил, отмечается в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии

Оперативно-профилактические мероприятия, в результате которых обнаружили оборудование для майнинга криптовалют, были проведены отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии.

По информации пресс-службы ведомства, материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Таможня Абхазии и ранее пресекала незаконный ввоз в Абхазию подобного оборудования. Так, 25 октября 2020 года в зоне таможенного контроля на посту "Псоу" в автотранспортном средстве, управляемом гражданином Республики Абхазия, было выявлено оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 16 единиц.

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