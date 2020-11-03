Дело - хурма: что происходит с "пищей богов" в Абхазии

Сезон хурмы в 2020 году в Абхазии выдался богатым на урожай. Минсельхоз страны сообщает об увеличении экспорта по сравнению с прошлым годом, а крестьяне жалуются, что спрос на этот фрукт все же низкий.

Почему крестьяне недовольны реализацией хурмы, что отвечает на это Министерство сельского хозяйства республики, по какой цене некоторые крестьяне готовы отдать урожай и когда спрос на хурму может вырасти, читайте в материале корреспондента Sputnik.

© Sputnik Леон Гуния Хурма абхазская: сорта и польза Говорит и показывает хурма

Бадри Есиава, Sputnik

Крестьяне: спроса нет

Хурма в Абхазии – один из наиболее излюбленных видов фруктов в осеннее время. Ее ботаническое название "Diospyros" переводится с греческого языка, как "пища богов" или "божественный огонь". Период созревания хурмы в республике ждут не только для услады и подпитки организма витаминами, но также из коммерческих соображений. В удачный сезон крестьяне могут заработать неплохие деньги на продаже хурмы, но в этом году многие из них жалуются на низкий спрос.

Начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия рассказал, что в этом году в его личном хозяйстве около десяти тонн урожая хурмы, но клиентов пока нет.

"Мы разместили объявление в интернете. Позвонили пару человек из России, но так никто не приехал. Прошлогодние покупатели тоже отказались ее брать. Такой низкий спрос на хурму сейчас наблюдается во всем районе", - поделился Кварацхелия и добавил, что в Гудаутском районе хурма произрастает на 185 гектарах земли. В сезоне 2020 года примерный объем урожая составляет пять тысяч тонн, что сопоставимо с показателями 2019 года.

По словам Кварацхелия, ежегодно в Гудаутском районе не удается реализовать около 40-50% урожая и хурма в результате портится. Угадать, какой будет на нее спрос невозможно, так как это зависит от многих факторов – режим работы на границе Псоу, погодные условия и цена на российском рынке.

Решить проблему с излишками или же хурмой, которая потеряла свой товарный вид, считает он, возможно путем создания в районе мини-консервного завода для изготовления соков и цеха для сушки фруктов.

"Внутри страны нигде хурму не принимают, изготовителей нет, покупателей из России иногда сюда пускают, а иногда нет. Обычно мы ждем, что они приедут и купят нашу хурму, но сейчас таких клиентов единицы. В прошлом году тоже их было мало и почти все испортилось", - сказал Кварацхелия.

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Один из наиболее распространенных сортов хурмы в Абхазии – так называемое "бычье сердце". Если в течение ближайших 10-15 дней не удастся его реализовать, то хурма станет мягкой и не пригодной для транспортировки, подчеркнул Юрий Кварацхелия.

Адгур из села Дурипш в беседе с корреспондентом Sputnik признался, что с каждым годом спрос на хурму падает. Если два года назад он смог продать урожай по 20-25 рублей за килограмм, то в 2019 году ему предложили лишь 15 рублей. В этом сезоне Адгур согласен и на десять рублей за килограмм, но клиентов пока нет.

Как объясняет Адгур, по информации от знакомых скупщиков, эта проблема напрямую связана с ограничениями, введенными на российской-абхазской границе, согласно которым частным лицам запрещено ввозить на территорию соседнего государства больше 20 или 25 килограммов хурмы за раз.

У жителя Гудауты Сергея Чакветадзе в этом году тоже богатый урожай хурмы. По его подсчетам, не менее четырех тонн.

"Каждый год к нам приезжали ребята и покупали хурму, но пока никого не было. Хурма в этом году обладает хорошим товарным видом, очень красивая. Раньше бывало, что на ней появлялись какие-то черные пятна, а сейчас ярко-оранжевые, чистые", - поделился он.

Минсельхоз: экспорт растет



В Министерстве сельского хозяйства Абхазии признают, что спрос на хурму не решает вопроса со сбытом всего собранного урожая, так как на такое количество хурмы покупателей пока нет, тем не менее в ведомстве отмечают рост экспорта этого фрукта.

"Хурма вывозится в Россию, и мы не можем вывезти ее всю, если там в таких объемах не закупают. Сезон только начался, и мы надеемся, что через неделю или десять дней экспорт нашей сельхозпродукции намного увеличится", - сказал Sputnik замминистра сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Хагуш.

Хагуш отметил со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, что к началу ноября республика экспортировала восемь тысяч 631 килограмм хурмы. За аналогичный период прошлого года – около семи тысяч килограммов.

"В этом году, наоборот, наблюдается увеличение объемов экспорта хурмы. Что касается проблем на границе, мы постоянно мониторим ситуацию, ежедневно получаем сводки с границы и интересуемся у людей, которые приходят к нам за некоторыми справками, по поводу проблем там. По нашей информации, сложностей с перевозом не только хурмы, но и мандарина, ореха и фейхоа нет и, напротив, процедура эта более упрощена, а также отменены таможенные сборы", - отметил Хагуш.

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При этом Хагуш не отрицает, что существуют определенные сложности в сборе документов на вывоз сельскохозяйственных товаров через границу, часть из которых предпринимателям необходимо оформлять в Сухуме, а часть на КПП "Псоу".

Но говорить об отсутствии спроса на хурму, по мнению специалиста, неверно, и Минсельхоз страны работает над тем, чтобы максимально упростить процедуру экспорта товаров.