Дело - хурма: что происходит с "пищей богов" в Абхазии

Почему крестьяне недовольны реализацией хурмы, что отвечает на это Министерство сельского хозяйства республики, по какой цене некоторые крестьяне готовы отдать урожай и когда спрос на хурму может вырасти, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Бадри Есиава, Sputnik
Крестьяне: спроса нет
Хурма в Абхазии – один из наиболее излюбленных видов фруктов в осеннее время. Ее ботаническое название "Diospyros" переводится с греческого языка, как "пища богов" или "божественный огонь". Период созревания хурмы в республике ждут не только для услады и подпитки организма витаминами, но также из коммерческих соображений. В удачный сезон крестьяне могут заработать неплохие деньги на продаже хурмы, но в этом году многие из них жалуются на низкий спрос.
Начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия рассказал, что в этом году в его личном хозяйстве около десяти тонн урожая хурмы, но клиентов пока нет.
"Мы разместили объявление в интернете. Позвонили пару человек из России, но так никто не приехал. Прошлогодние покупатели тоже отказались ее брать. Такой низкий спрос на хурму сейчас наблюдается во всем районе", - поделился Кварацхелия и добавил, что в Гудаутском районе хурма произрастает на 185 гектарах земли. В сезоне 2020 года примерный объем урожая составляет пять тысяч тонн, что сопоставимо с показателями 2019 года.
По словам Кварацхелия, ежегодно в Гудаутском районе не удается реализовать около 40-50% урожая и хурма в результате портится. Угадать, какой будет на нее спрос невозможно, так как это зависит от многих факторов – режим работы на границе Псоу, погодные условия и цена на российском рынке.
Решить проблему с излишками или же хурмой, которая потеряла свой товарный вид, считает он, возможно путем создания в районе мини-консервного завода для изготовления соков и цеха для сушки фруктов.
"Внутри страны нигде хурму не принимают, изготовителей нет, покупателей из России иногда сюда пускают, а иногда нет. Обычно мы ждем, что они приедут и купят нашу хурму, но сейчас таких клиентов единицы. В прошлом году тоже их было мало и почти все испортилось", - сказал Кварацхелия.
Деликатесы, соки, теплицы: возможность создания агрокомплекса изучают в Абхазии>>
Один из наиболее распространенных сортов хурмы в Абхазии – так называемое "бычье сердце". Если в течение ближайших 10-15 дней не удастся его реализовать, то хурма станет мягкой и не пригодной для транспортировки, подчеркнул Юрий Кварацхелия.
Адгур из села Дурипш в беседе с корреспондентом Sputnik признался, что с каждым годом спрос на хурму падает. Если два года назад он смог продать урожай по 20-25 рублей за килограмм, то в 2019 году ему предложили лишь 15 рублей. В этом сезоне Адгур согласен и на десять рублей за килограмм, но клиентов пока нет.
Как объясняет Адгур, по информации от знакомых скупщиков, эта проблема напрямую связана с ограничениями, введенными на российской-абхазской границе, согласно которым частным лицам запрещено ввозить на территорию соседнего государства больше 20 или 25 килограммов хурмы за раз.
У жителя Гудауты Сергея Чакветадзе в этом году тоже богатый урожай хурмы. По его подсчетам, не менее четырех тонн.
"Каждый год к нам приезжали ребята и покупали хурму, но пока никого не было. Хурма в этом году обладает хорошим товарным видом, очень красивая. Раньше бывало, что на ней появлялись какие-то черные пятна, а сейчас ярко-оранжевые, чистые", - поделился он.
Минсельхоз: экспорт растет
В Министерстве сельского хозяйства Абхазии признают, что спрос на хурму не решает вопроса со сбытом всего собранного урожая, так как на такое количество хурмы покупателей пока нет, тем не менее в ведомстве отмечают рост экспорта этого фрукта.
"Хурма вывозится в Россию, и мы не можем вывезти ее всю, если там в таких объемах не закупают. Сезон только начался, и мы надеемся, что через неделю или десять дней экспорт нашей сельхозпродукции намного увеличится", - сказал Sputnik замминистра сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Хагуш.
Хагуш отметил со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, что к началу ноября республика экспортировала восемь тысяч 631 килограмм хурмы. За аналогичный период прошлого года – около семи тысяч килограммов.
"В этом году, наоборот, наблюдается увеличение объемов экспорта хурмы. Что касается проблем на границе, мы постоянно мониторим ситуацию, ежедневно получаем сводки с границы и интересуемся у людей, которые приходят к нам за некоторыми справками, по поводу проблем там. По нашей информации, сложностей с перевозом не только хурмы, но и мандарина, ореха и фейхоа нет и, напротив, процедура эта более упрощена, а также отменены таможенные сборы", - отметил Хагуш.
Хороший урожай: Абхазия нарастила экспорт фруктов и ореха>>
При этом Хагуш не отрицает, что существуют определенные сложности в сборе документов на вывоз сельскохозяйственных товаров через границу, часть из которых предпринимателям необходимо оформлять в Сухуме, а часть на КПП "Псоу".
Но говорить об отсутствии спроса на хурму, по мнению специалиста, неверно, и Минсельхоз страны работает над тем, чтобы максимально упростить процедуру экспорта товаров.