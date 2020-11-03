Медики из Екатеринбурга прибыли в Гудауту на помощь абхазским коллегам

Медики, прибывшие в Абхазию из Екатеринбурга, будут нести дежурство в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ до 23 ноября.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Четверо медиков из Екатеринбурга прибыли в Абхазию для работы в ковидном центре при Гудаутской ЦРБ, рассказал корреспонденту Sputnik глава Гудаутского района Баграт Боджгуа в среду 3 ноября.

"Согласно достигнутым договоренностям Минздрава Абхазии и России, сегодня для работы в "красной зоне" инфекционного отделения районной больницы приехало четверо медиков из Екатеринбурга. Разместили их в одной из гостиниц города, где сейчас отдыхают. Позже они должны встретиться с главврачом нашей больницы и составить график работы", - отметил он.

Как уточнил Боджгуа, российские медики пробудут в Гудауте до 23 ноября.

Ранее, 19 октября бригада медиков из Москвы и Калининграда в составе 12 человек приступила к работе в Гудаутском ковидном госпитале. Они заменили своих коллег из Башкирии, которые завершили в Абхазии трехнедельное дежурство. В бригаде из Москвы и Калининграда работает восемь врачей и четыре медсестры.

Читайте также: