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Медики из Екатеринбурга прибыли в Гудауту на помощь абхазским коллегам

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (964)
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Медики, прибывшие в Абхазию из Екатеринбурга, будут нести дежурство в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ до 23 ноября.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Четверо медиков из Екатеринбурга прибыли в Абхазию для работы в ковидном центре при Гудаутской ЦРБ, рассказал корреспонденту Sputnik глава Гудаутского района Баграт Боджгуа в среду 3 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Согласно достигнутым договоренностям Минздрава Абхазии и России, сегодня для работы в "красной зоне" инфекционного отделения районной больницы приехало четверо медиков из Екатеринбурга. Разместили их в одной из гостиниц города, где сейчас отдыхают. Позже они должны встретиться с главврачом нашей больницы и составить график работы", - отметил он.

Как уточнил Боджгуа, российские медики пробудут в Гудауте до 23 ноября.

Ранее, 19 октября бригада медиков из Москвы и Калининграда в составе 12 человек приступила к работе в Гудаутском ковидном госпитале. Они заменили своих коллег из Башкирии, которые завершили в Абхазии трехнедельное дежурство. В бригаде из Москвы и Калининграда работает восемь врачей и четыре медсестры.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (964)

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