Гулрыпшский полигон пока не готов принимать бытовые отходы из Сухума

Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли в марте 2019 года для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Гулрыпшский полигон в селе Кацикыт пока не готов принимать твердые бытовые отходы из Сухума, об этом на радио Sputnik рассказал глава района Аслан Барателия.

После забастовок жителей Сухума и перекрытия ими проезда на Маякскую свалку в 2018 году, властями было принято решение определить новое место для утилизации мусора.

Место для нового полигона нашли в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Администрация выделила под него 36 гектаров земли.

"Из-за сложившейся в 2018 году критической ситуации с утилизацией твердых бытовых отходов в Сухуме возникла необходимость организации нового полигона. Нам поступило распоряжение экс-президента Рауля Хаджимба, в котором администрации Гулрыпшского района необходимо было выделить участок для размещения полигона ТБО. Еще в 1989 году было распоряжение о том, чтобы в Гулрыпшском районе выделить полигон для утилизации отходов. Тогда для этих целей было выделено 30 гектаров земли. Там планировалось построить завод. На бумаге все это было, но по факту работы не были проведены. Когда в 2018 году нам поступило такое письмо, была создана земельная комиссия. Она выехала на место в село Кацикыт", – пояснил Барателия.

Контроль за организацией полигона Кабинет министров взял на себя. Планировалось, что полигон будет построен по всем санитарным и экологическим нормам. То есть мусор не будет выбрасываться стихийно, а будет сортироваться и утилизироваться.

Однако за два года в Кацикыт вообще не проводились работы по его строительству.

"Гулрыпшский район пока не готов принимать мусор. После того, как были приняты эти распоряжения, на выделенном участке не были проведены работы", – отметил Барателия.

Как рассказал Sputnik начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимура Агрба, проект по строительству полигона включен в Инвестпрограмму, в настоящее время он находится на экспертизе в России. Строительство же полигона планируется в 2021.

В апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон.

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В результате 12 апреля 2019 года главы Сухума и Галского района Адгур Харазия и Тимур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы республики стали вывозить в Галский район до открытия полигона в Гулрыпше.

Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.

Предусмотрено, что на новом полигоне будет возможность брикетирования отходов, а также вывоз пластика и целлофана, закапывать которые вредно для экологии, за пределы Абхазии.

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