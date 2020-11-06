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Двенадцать пациентов поступило в ковид-отделение Гагрской ЦРБ с понедельника

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (971)
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Sputnik Абхазия
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По информации от администрации Гагрского района, за период пандемии в районе выявлено 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Двенадцать пациентов поступило в ковид-отделение Гагрской ЦРБ с понедельника 2 ноября, рассказала корреспонденту Sputnik заместитель главврача Гагрской ЦРБ Индира Арсалия.

Она также уточнила, что после подготовки дополнительных 40 койко-мест в бывшем детском отделении больница может принять 50 пациентов с COVID-19. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"В инфекционном отделении изначально было 18 коек, но его пришлось переделать для подготовки "красной" и "зеленой" зон. Тем самым количество коек сократилось до десяти. В общем у нас сейчас 50 мест. 12 пациентов сейчас находятся в обсервации на первом этаже инфекционного отделения, где они ждут результатов теста. Такое же количество людей, у которых подтвержден коронавирус, сейчас лежат в ковид-отделении", - отметила Арсалия. 

В Гагрской больнице нет пациентов с тяжелыми формами заболевания коронавирусной инфекцией. Таких пациентов отправляют в Гудаутской ковидный госпиталь, уточнила Арсалия.

По информации от помощника главы администрации Гагрского района Батала Берзения, за последнюю неделю в районе было выявлено 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии общее количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 258 человек. 

По распоряжению президента Аслана Бжания дополнительные ограничения по борьбе с распространением коронавируса вступили в силу в Абхазии с 15 октября. Ряд ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, действует в Абхазии с 5 октября.

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8 октября и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19". 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (971)

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