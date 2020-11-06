Нужно обновление: история и проблемы Абхазского телевидения

История Абхазского телевидения началась 42 года назад. После знаменитого "Письма ста тридцати" 1977 года, в котором требовалось открытие университета и национального телевидения.

О том, как происходило создание Абхазского телевидения, какие этапы становления оно прошло и как сегодня планируют его "перезагрузить", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Дорогие товарищи! Сегодня начинает свою работу телевидение Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики", – впервые 6 ноября 1978 года с экрана телевизора прозвучал голос первого секретаря Абхазского обкома КП Грузии Бориса Адлейба.

Так началась история первого национального телеканала Абхазии, который прошел нелегкий путь длиной почти полвека.

Первой программой на телеканале стал выпуск новостей "Амшеикушара". Само слово придумал сотрудник АТ Рауль Ласурия. Позже это слово вошло в лексикон всех жителей страны. Кстати говоря, выпуск новостей на телеканале и сегодня выходит под этим названием.

На телевидении сразу же появилась студия звукозаписи. Она стала дебютной площадкой для многих известных абхазских музыкантов.

Обладало АТ и передвижной телестанцией. Уже на второй день после выхода в эфир, на параде в честь Великой Октябрьской революции на ПТС были записаны первые видеорепортажи.

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Телевидение работало не только в записи, но и выходило в прямой эфир. Первый прямым эфиром стал телемост Лыхны — Токио. Тогда японские специалисты, изучавшие феномен абхазского долголетия, общались с лыхненским старцем.

Абхазское телевидение не прекращало работу и в сложный период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Канал из Гудауты вещал все 413 дней войны. Журналисты АТ проводили съемки на передовой, подвергая опасности свои жизни. За время войны, выполняя профессиональный долг, погибли три корреспондента Абхазского телевидения.

Во время войны телевизионный центр в Сухуме был полностью разрушен. Правительство республики выделил абхазскому телевидению новый офис в здании бывшего санатория "Закавказского военного округа". В ноябре 1993 года АТ возобновляет свое вещание из Сухума.

В послевоенный период абхазское телевидение развивается не очень быстрыми темпами. Причиной тому было плохое финансирование телевидения со стороны государства.

"Пустыня" телевидения

Сегодня о глобальных изменениях на Абхазском телевидении говорить не приходится. Хоть и вещает оно в формате HD, но, как отмечает гендиректор Ирина Агрба, есть проблема недостаточной технической оснащенности.

"Самые большие проблемы связаны с финансированием, с технической недооснащенностью, техническое оборудование, необходимое для работы, в значительной степени устарело. Не хватает микрофонов, видеокамер, операторы меняются. У нас серьезная ситуация со съемочными машинами. Практически все наше автомобильное хозяйство вчера встало, и мы их отправили на ремонт. Сегодня с большим трудом стараемся не провалить эфир. Но мы получили такое тяжелое наследие. Я это называю пустыней. В целом у нас нет оборудования для того, чтобы в студии работать нормально. У нас голая студия. Крыша здания течет, все приходит в негодность", – посетовала гендиректор.

Агрба называет экстремальной ситуацию, в которой работают журналисты АТ сегодня. Но, несмотря на это, есть "хорошие предпосылки на достижение быстрого и эффективного результата".

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"Мы начали работу с трудовой и творческой дисциплины. Не могу сказать, что мы пока достигли того, чего хотели бы. Но первые шаги на этом пути уже есть. Речь не идет о том, чтобы сотрудники нам беспрекословно подчинялись. Сейчас у всех, кто хочет заниматься творчеством, очень много свободы. Прежде всего, каждому надо научиться оптимизировать свой труд, научиться экономить время, создавать качественный продукт с экономией времени и ресурсов", – подчеркнула Агрба.

Новые проекты и пандемия

По мнению нового генерального директора АГТРК, телевидению необходимо обновление. И сейчас на АТ стремятся к этому.

В начале осени на Абхазском телевидении готовились к открытию нового телевизионного сезона. Но из-за распространения коронавируса среди сотрудников АГТРК с проектами пришлось повременить.

"Мы планировали новый сезон без старых передач. Много новых проектов было задумано, но из-за того что здесь, на телевидении, возник очаг распространения коронавируса, большая часть проектов не реализована. Нам сложно из-за этого, и операторы, и корреспонденты часто болеют. Но мы ни одного дня, даже в самые критичные моменты с коронавирусом, не сократили свой эфир", – отметила гендиректор.

По ее мнению, АТ, будучи единственным государственным каналом, "обречено быть многопрофильным". Оно должно освещать и политику, и экономику, и культуру, и спорт на двух языках.

"Это очень сложно. Но на этом этапе, понимая, что дополнительного рубля никто не может дать, мы запрягли себя в новые вещи, которые будем тянуть до поры до времени на энтузиазме. Например, новости на абхазском языке до 30 минут, даже больше – никогда такого не было. Мы навели некий порядок в итоговых информационных программах. Раньше в субботу итоговая программа "События" на русском языке выходила, а в воскресенье – на абхазском "Алкаакуа" – то же самое. Это нелогично. Теперь итоги подводим по воскресеньям. По субботам мы ввели новую рубрику "События дня". В выходные дни мы планируем новую информационно-аналитическую программу наподобие международной панорамы" – рассказала она.

Ирина Агрба добавила, что на Абхазском телевидении должно быть круглосуточное вещание. Руководство телеканала сейчас стремится к этому. Но для этого необходимо производить больше телевизионного продукта.