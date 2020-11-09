Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба подал в отставку

Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба был задержан 2 октября Сочинским судом на десять суток за неподчинение требованиям пограничников.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Помощник президента по международным связям Ахра Авидзба подал в отставку, опубликовав заявление на своей странице в Facebook.

"Как-то так!!!! Публикую для того, чтобы не было смысла уговаривать меня или говорить "не торопись"! Шаг сделал, надеюсь с подписанием не затянут! Можно даже по статье, если так быстрее и проще!!!", - говорится в публикации.

Авидзба также лично подтвердил Sputnik факт написания им заявления.

"Я написал заявление, но пока ещё не подписали", - прокомментировал он.

Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба был задержан 2 октября Сочинским судом на десять суток за неподчинение требованиям пограничников.

Авидзба подал апелляционную жалобу, и 6 октября Адлерский районный суд Сочи удовлетворил жалобу, снизив срок административного ареста с 10 суток до девяти суток.

26 октября Адлерский районный суд назначил помощнику президента Абхазии штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконное пересечение государственной границы России.

Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, появилось в социальных сетях 7 августа.

Данное правонарушение - незаконное пересечение государственной границы - наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подтвердили наличие долгов у Ахры Авидзба, из-за чего его не впускали на территорию Абхазии, и сообщили, что они были погашены.