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Пресечена попытка ввоза в Абхазию оборудования для майнинга

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201110/1031262889/Presechena-popytka-vvoza-v-Abkhaziyu-oborudovaniya-dlya-mayninga.html

С 21 октября в Республике Абхазия введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" обнаружили в багажниках трех машин незаконно ввозимые 16 единиц оборудования для извлечения криптовалют, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета. 

Отмечается, что материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии

30 октября пресс-служба ведомства сообщала о незаконном ввозе в Абхазию крупной партии оборудования для извлечения криптовалюты. В Гагрском районе, в поселке Бзыпта, на территории складского помещения обнаружили 100 единиц такого оборудования.

Кабинет министров Абхазии 21 сентября 2020 года принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, согласно которому с 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

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