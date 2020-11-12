От всей души: российским медикам в Абхазии шлют фрукты и мед

Жители Абхазии не остались равнодушными к помощи российских медиков, о том, как администрации Гала и Очамчыры отблагодарили их, читайте в материале Sputnik.
Илана Миквабия, Sputnik
Помощь друга
С апреля 2020 года в Абхазии идет борьба с новой коронавирусной инфекцией, если по началу счет зараженных шел на единицы, то с июля эпидемиологическая ситуация стала ухудшаться. Более четырех месяцев Гудаутская ЦРБ была главным COVID-центром Абхазии, но после новой вспышки заболевания врачам госпиталя стало тяжело справляться с потоком пациентов. Руку помощи протянула Российская Федерация, в Гудаутский госпиталь было направлено около 30 медиков из разных городов России.
В октябре, преодолев 800-километровый марш, из Ставропольского края в Сухум прибыл мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России, который развернули на территория пансионата "Айтар". Благодаря мобильному госпиталю, коечный фонд Абхазии был увеличен на 150 мест, военные медики помогли и с ПЦР-диагностикой, они проверяют до ста проб в сутки. Уже более сотни пациентов вылечены и выписаны из госпиталя.
Знак внимания
Неравнодушные к труду российских врачей главы Галского и Очамчырского районов по своей инициативе и за свой счет отправили медикам в COVID-центры сезонные фрукты, овощи и мед.
Первый такой груз "благодарности" пришел из Гала. Глава района Константина Пилия 28 октября отправил врачам 200 килограммов мандаринов, фейхоа, хурмы и 20 литров абхазского меда.
"То малое, что можем сегодня сделать, это уделить внимание медикам, которые неустанно борются с вирусом за жизнь и здоровье пациентов, конечно, это касается не только приезжих медиков, но и наших местных специалистов", - сказал Sputnik Константин Пилия.
Он отметил, что по возможности отправит гостинцы и в другие COVID-центры Абхазии.
А 9 ноября инициативу подхватила Очамчыра, отправив осенние дары Абхазии в COVID-центры республики.
"Мы отправили посылку в мобильный госпиталь в "Айтаре", в Гудаутский госпиталь и в Очамчырскую больницу", - сообщил глава Очамчырского района Станислав Амичба.
По его словам, врачи COVID-центров с радостью приняли гостинцы.
Пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас принимают в Гудаутском госпитале, в Сухумской инфекционной больнице, в мобильном госпитале в Сухуме, Очамчырской и Гагрской ЦРБ. В Гудауте и в Сухуме открыли амбулатории для пациентов с коронавирусом. Врачам помогают волонтеры, 39 студентов Сухумского медицинского колледжа отправились работать в Гудаутский госпиталь.
Амбулаторный центр для ковидных пациентов открыли в Сухуме
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии, по последним данным - 4898. Выздоровели 3227 человек, 58 летальных случаев.
Читайте также:
- Двенадцать пациентов поступило в ковид-отделение Гагрской ЦРБ с понедельника
-
Для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии подготовлено более 450 мест