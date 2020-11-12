От всей души: российским медикам в Абхазии шлют фрукты и мед

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на помощь абхазским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией прибыли медики из разных городов России, в Сухуме был развернут мобильный госпиталь Минобороны России.

Жители Абхазии не остались равнодушными к помощи российских медиков, о том, как администрации Гала и Очамчыры отблагодарили их, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik



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С апреля 2020 года в Абхазии идет борьба с новой коронавирусной инфекцией, если по началу счет зараженных шел на единицы, то с июля эпидемиологическая ситуация стала ухудшаться. Более четырех месяцев Гудаутская ЦРБ была главным COVID-центром Абхазии, но после новой вспышки заболевания врачам госпиталя стало тяжело справляться с потоком пациентов. Руку помощи протянула Российская Федерация, в Гудаутский госпиталь было направлено около 30 медиков из разных городов России.

В октябре, преодолев 800-километровый марш, из Ставропольского края в Сухум прибыл мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России, который развернули на территория пансионата "Айтар". Благодаря мобильному госпиталю, коечный фонд Абхазии был увеличен на 150 мест, военные медики помогли и с ПЦР-диагностикой, они проверяют до ста проб в сутки. Уже более сотни пациентов вылечены и выписаны из госпиталя.

Знак внимания

Неравнодушные к труду российских врачей главы Галского и Очамчырского районов по своей инициативе и за свой счет отправили медикам в COVID-центры сезонные фрукты, овощи и мед.

© Foto / предоставила Тея Аршба Российским медикам в Абхазии шлют фрукты и мед

Первый такой груз "благодарности" пришел из Гала. Глава района Константина Пилия 28 октября отправил врачам 200 килограммов мандаринов, фейхоа, хурмы и 20 литров абхазского меда.

"То малое, что можем сегодня сделать, это уделить внимание медикам, которые неустанно борются с вирусом за жизнь и здоровье пациентов, конечно, это касается не только приезжих медиков, но и наших местных специалистов", - сказал Sputnik Константин Пилия.

Он отметил, что по возможности отправит гостинцы и в другие COVID-центры Абхазии.

А 9 ноября инициативу подхватила Очамчыра, отправив осенние дары Абхазии в COVID-центры республики.

"Мы отправили посылку в мобильный госпиталь в "Айтаре", в Гудаутский госпиталь и в Очамчырскую больницу", - сообщил глава Очамчырского района Станислав Амичба.

По его словам, врачи COVID-центров с радостью приняли гостинцы.

Пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас принимают в Гудаутском госпитале, в Сухумской инфекционной больнице, в мобильном госпитале в Сухуме, Очамчырской и Гагрской ЦРБ. В Гудауте и в Сухуме открыли амбулатории для пациентов с коронавирусом. Врачам помогают волонтеры, 39 студентов Сухумского медицинского колледжа отправились работать в Гудаутский госпиталь.

Амбулаторный центр для ковидных пациентов открыли в Сухуме

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии, по последним данным - 4898. Выздоровели 3227 человек, 58 летальных случаев.

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