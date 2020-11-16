Более тридцати медиков Гагры заразились COVID-19 за период пандемии

По данным администрации Гагрского района, за время пандемии в районе выявили 356 человек, зараженных коронавирусом.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Тридцать один медик и один водитель скорой помощи заразились коронавирусной инфекцией за период пандемии, рассказал корреспонденту Sputnik главврач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун.

"С марта у нас заболело 12 врачей, 19 медсестер и один водитель. Все уже выздоровели, и их жизни ничего не угрожает. Но основная наша проблема – это нехватка кадров. Мы каждый месяц, согласно графику, отправляем бригаду врачей работать в Гудаутский ковид-центр. Там они отрабатывают неделю и после этого на две недели уходят на самоизоляцию", - отметил он.

Как уточнил Аргун, на дежурство в Гудаутский госпиталь Гагрская ЦРБ отправляет по семь медиков – два врача, три медсестры и три санитара.

Всего в Гагрском районе работает 226 медиков, в районной больнице - около 40 врачей и 90 медсестер.

Сейчас в инфекционном отделении медучреждения лечение проходят 25 пациентов. За прошедшие выходные туда поступило четыре человека с COVID-19.

С 15 ноября в Абхазии ввели веерные отключения электроэнергии. По словам Аргун, в Гагрской ЦРБ установлен 700-киловаттный генератор, который потребляет до 70 литров топлива в сутки. Главврач рассказал, что администрация города снабжает больницу необходимым количеством солярки, но появились проблемы с водоснабжением из-за поломки на насосной станции "Репруа-1". Для того чтобы больница не осталась без воды, особенно инфекционное отделение, установили резервуар емкостью пять тонн.

По информации от помощника главы администрации Гагрского района Батала Берзения, за время пандемии коронавирусом в районе заболело 356 человек.

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