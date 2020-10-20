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Российский военный госпиталь в Сухуме принял первых пациентов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (892)
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Российский военный мобильный госпиталь развернули на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме в понедельник 19 октября.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Российский военный госпиталь в Сухуме принял первых пациентов с COVID-19, сообщает с места корреспондент Sputnik.

Пациентов с коронавирусом доставили в госпиталь на машине скорой помощи.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Госпиталь Минобороны России в Абхазии сможет принять до 150 пациентов

Всего 20 октября планируют привезти в госпиталь пятерых инфицированных: трое пациентов из Сухума, один из Гудауты и один из Гагры.

Все COVID-положительные сначала попадают в приемное отделение, где им измеряют уровень насыщения крови кислородом. После того, как на пациента заводят индивидуальную карту, его, в зависимости от состояния здоровья, распределяют либо в госпитальное отделение, либо в реанимацию. 

Мобильный госпиталь был направлен Министерством обороны России по просьбе абхазской стороны в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Военные прибыли в республику 19 октября и начали разворачивать госпиталь, который был готов к 16:00 того же дня. 

Помощь подоспела: как в Абхазии развернули российский мобильный госпиталь>>

Мобильный госпиталь Министерства обороны России сможет при необходимости принять до 150 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. 

Пациенты будут размещены в номерах третьего корпуса гостиницы "Айтар", а в надувных палатках будет организован приемный пункт, лаборатория и рентген-кабинет.

Мобильный госпиталь полностью оснащен современным оборудованием, личный состав обучен и неоднократно принимал участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (892)

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