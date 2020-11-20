В "Черноморэнерго" подвели итоги рейдов и обсудили концепцию тарифной политики

20 ноября в РУП "Черноморэнерго" состоялось внеочередное заседание совета директоров по вопросам энергосистемы с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и представителей силовых структур Абхазии.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В соответствии с мероприятиями по выявлению и отключению нелегальных потребителей, сотрудники РУП "Черноморэнерго" при поддержке правоохранительных органов и администраций районов отключили 85 операторов, суммарная мощность потребления которых составила 30,95 МВт, сообщает Минэкономики Абхазии.

На данный момент в РУП "Черноморэнерго" оформлено 130 обращений на предоставление технических условий с общим объемом 114 МВт. В 14 обращениях было отказано сразу, предварительное одобрение получили заявки на 18 МВт, но ни одно техусловие пока не выдано. Таким образом, практически всех, кто занимается деятельностью по майнингу криптовалют, можно считать нарушителями, отмечают в ведомстве.

Директор филиала "Энергосбыт" Даур Делба сообщил, что работа с майнерами велась и до принятия постановления правительства.

"Люди получали разрешения, у них на руках есть договоры и "технические условия", полученные ранее. Этот вид деятельности может осуществляться, но не сегодня, не в период критического положения. Мы актируем и пломбируем объекты. Есть категории людей, которые с пониманием относятся к нашим действиям. Это те, кто первыми обратились с целью узаконить свою деятельность. Они идут нам навстречу. Но они в меньшинстве. Основная наша задача – выявить тех, кто не пришел и не заявил о себе", - сказал Делба.

Он считает, что запрет, введенный на ввоз оборудования для майнинга криптовалют, дал результаты, и предложил продлить запрет.

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На совещании сообщили о наличии технической возможности отслеживать нагрузки в онлайн режиме, что позволяет не допустить повторного подключения. Однако было отмечено, что высвободившиеся от майнинга криптовалют мощности быстро выбирают обычные потребители, в связи с сезонным похолоданием и началом отопительного сезона. Поэтому нагрузки вновь повышаются и качество электроэнергии, поступающей в дома, по-прежнему остается низким.

Главный инженер РУП "Черноморэнерго" Тимур Кация сказал, что в аварийном состоянии находятся практически все подстанции. Он назвал перегруз магистральных линий самой острой проблемой энергосети в Абхазии. Перегруз трансформаторных подстанций превышает норматив на 15-20%, что приводит к их частому выходу из строя, вследствие чего люди остаются без света.

Кация подчеркнул, что если бы с 15 ноября не были введены временные ограничения, в стране случился бы энергетический коллапс, и люди остались бы без света.

"У нас нет никакого аварийного запаса материалов, склад пуст. Спецтехники не хватает. Из-за этого происходят задержки при устранении аварий. Сотрудники используют личный транспорт, встают ночью, работают сверх нормы", - отметил главный инженер.

Специалисты "Черноморэнерго" подсчитали, что потребление в ноябре текущего года без веерных отключений в среднем составило 9,5 миллионов киловатт-часов в сутки, с учетом же ограничений подачи электроэнергии - приблизительно 7,5 миллионов киловатт-часов в сутки, что позволило за четыре дня сэкономить около 10 миллионов киловатт-часов.

В 2019 году Абхазия потребила 2063,3 миллиона киловатт-часов, а на конец 2020 года прогнозируется потребление в 2485,6 миллиона киловатт-часов, что составит 70% от выработки станции. На 18 ноября 2020 года Республика Абхазия уже потребила 2065 миллионов киловатт-часов.

Резюмируя выступления всех докладчиков, вице-премьер назвала неплохими итоги рейдовых мероприятий и сэкономленную в результате веерных отключений электроэнергию.

"Но останавливаться на достигнутом результате преждевременно. Если мы хотим бесперебойное электричество с напряжением 220 вольт, то мы должны понимать, что за этот товар, предоставляемый государством, необходимо платить. Динамику и активность прошу сохранить и двигаться дальше", - подчеркнула Озган и дала следующие поручения руководству "Черноморэнерго".

продолжить деятельность по выявлению и отключению незаконных потребителей;

разработать методологию расчета тарифов и представить ее в Министерство экономики в срок не позднее 10 декабря;

сформировать предложения по реструктуризации дебиторской задолженности;

перейти на менее жесткий график веерных отключений и ввести его уже с 00 часов 21 ноября.

Внеочередное заседание совета директоров с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и представителей силовых структур Абхазии состоялось в "Черноморэнерго" в пятницу 20 ноября. Основные вопросы повестки дня: состояние энергосистемы в связи с ограничением подачи электроэнергии, рейдовые мероприятия по выявлению незаконных подключений к электросетям, разработка концепции тарифной политики.

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