Часть Цандрипша осталась без света

Поселок Цандрипш на прошлой неделе, 20 ноября, оставался на сутки без электричества из-за взрыва высоковольтного кабеля.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Пятнадцать дворов и Агроферма в поселке Цандрипш Гагрского района остались без света из-за повреждения на распределительной линии электропередачи, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что повреждено четыре пролета линии электропередач, это 150-метровый участок.

28.11.2020 г. п.Цандрипш, ул. Спортивная,фидер Псоу, ТП-30. Повреждено 4 пролета, участок 150 м ,трансформатор 250 кВт, .15 дворов и Агроферма без остались без подачи электроэнергии. Идут ремонтные работы. Опубликовано РУП "Черноморэнерго" Пятница, 27 ноября 2020 г.

Специалисты проводят ремонтные работы.

20 ноября в поселке взорвался высоковольтный кабель, который обеспечивал электричеством весь Цандрипш. Жители поселка остались без электричества на целые сутки. В субботу 21 ноября на месте работали сотрудники железной дороги, "Черноморэнерго" и специалисты из Цандрипша. Им удалось подключить привезенный из Сухума кабель и возобновить подачу электроэнергии.

За обеспечение электричества в поселке Цандрипш отвечает компания "Махадырская ГЭС". Организация по оптовой цене покупает электроэнергию у "Черноморэнерго".

Ранее директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба рассказал Sputnik, как Цандрипш получает электроэнергию. По словам Хишба, на тяговую подстанцию поселка по железнодорожным линиям подходит мощный кабель, принадлежащий РУП "Черноморэнерго". От подстанции ток подается на фидеры, проще говоря, - аппарат передающий электричество с высокой линии на низкую, которых в Цандрипше три. Каждый отдельно взятый фидер питает центр поселка, район Холодной речки и села. Фидеры периодически выходят из строя из-за перегруза, коротких замыканий или же повреждений электропередач по разным причинам, например, когда на них падает дерево.

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