Благодарственными письмами, дипломами и грамотами был отмечен 101 военный специалист во главе с начальником мобильного госпиталя Абдулмеджида Магомедова.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Руководство и члены координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии наградили российских военных медиков в Абхазии за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Спасибо за то, что вы в это нелегкое время помогаете Абхазии бороться с коронавирусной инфекцией. Каждый день вы побеждаете эту болезнь. Мы очень признательны вам за личную самоотверженность, высокий профессионализм и внимание, проявленные при оказании помощи многонациональному народу Абхазии в борьбе с коронавирусом. Спасибо большое, дорогие наши врачи", - отметил председатель КСОРС Олег Юрченко.

Российских военных медиков в Абхазии наградили за помощь в борьбе с COVID-19 Пресс-служба ЮВО

Российских военных медиков в Абхазии наградили за помощь в борьбе с COVID-19 1 / 2 Пресс-служба ЮВО Российских военных медиков в Абхазии наградили за помощь в борьбе с COVID-19

Мобильный госпиталь Минобороны России направили в Абхазию 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Первых пациентов в мобильном госпитале, развернутом в пансионате "Айтар" в Сухуме приняли 20 октября.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости их число можно увеличить еще на 50 мест.

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