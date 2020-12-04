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Цитрусы Абхазии.

Ситуация с прохождением российской таможни большегрузами пока не улучшилась

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201204/1031406567/Situatsiya-s-prokhozhdeniem-tamozhni-bolshegruzami-poka-ne-uluchshilas.html

Ранее в интервью Sputnik первый вице-премьер Абхазии назвал причинами задержек большегрузов низкую пропускную способность таможни и несоизмеримо большие объемы экспорта.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Крупные экспортеры цитрусовых из Абхазии все еще часами стоят в очереди на прохождение российской таможни, ситуация на границе пока не улучшилась, следует из кадров видеосъемки Sputnik.

На кадрах видно, как несколько десятков грузовиков стоят в две полосы от абхазской границы в сторону российского КПП. Площадь перед таможенным пунктом полностью занята, и новые машины продолжают прибывать.

© Sputnik / Валерий Мельников
В Минсельхозе объяснили, почему происходит задержка большегрузов на границе

Ранее, в пятницу 4 декабря, в интервью Sputnik первый вице-премьер и министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа объяснил причину такого положения дел низкой пропускной способностью таможни и несоизмеримо большими объемами экспорта.

Конструкция КПП такова, что рассчитана на пропуск 150 грузовых машин в сутки, при этом сейчас из Абхазии в Россию в сутки переезжает 450-500 грузовых машин, сообщил министр.

Одной из главных причин очередей на границе в Службе города Сочи Краснодарской таможни также назвали резкий рост товаропотока сельхозпродукции из Абхазии в Россию.

По данным ГТК Абхазии на 4 декабря, через КПП "Псоу" прошло уже 14 500 тонн мандаринов, тогда как в аналогичный период прошлого года экспорт цитрусовых составил всего четыре тысячи тонн.

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