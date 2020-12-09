Электричество в Сухуме будут отключать с периодичностью в два часа

Суммарное отключение света в Сухуме составит 12 часов в сутки. Такой график будет действовать до тех пор, пока все трансформаторы на подстанции "Сухум 1" не будут введены в эксплуатацию.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Электричество в Сухуме будут отключать по два часа через каждые два часа, рассказали корреспонденту Sputnik в РУП "Черноморэнерго".

Суммарное отключение света в Сухуме составит 12 часов в сутки. Ранее в "Черноморэнерго" говорили о невозможности ввести фиксированный график отключений в столице из-за аварии на подстанции Сухум-1.

"Часть нагрузки с "Сухум-1" была перекинута на "Сухум-2", чтобы хотя бы подать электричество. Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернем все трансформаторы подстанции "Сухум-1" в строй. Уже ввели в строй ровно половину, сейчас работаем над тем, чтобы ввести в строй оставшуюся половину. Тогда мы снимем нагрузку с Сухум-2 и вернемся к графику отключений по два часа в день", - отметили в "Черноморэнерго".

Предприятие продолжает работу по отключению майнинговых ферм. Как рассказали в "Черноморэнерго", сегодня отключили и отрезали от электросети три майнинговых фермы в селе Ачадара Сухумского района.

"Было не просто отключено, а отрезаны кабели от трех майнинговых ферм в районе Ачадары. Это сразу же показало снижение нагрузки на систему. Работа продолжается. Сейчас будем включать Яштуху и смотреть по нагрузке, если где-то будет повышаться, то фидера просто будут отрезать от сети. Не пломбировать, а отрезать, чтобы не было доступа к электросетям", - уточнили в предприятии.

Пожар на подстанции "Сухум-1" произошел утром 5 декабря. Загорелась распределительная линия "Яштуха", за несколько минут внутри подстанции выгорело все оборудование, которое обеспечивало население электричеством.

Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы "Черноморэнерго" и СУЭС.

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