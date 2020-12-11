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Экспорт мандаринов в Россию составил более 21 тысячи тонн с начала сезона

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Из Абхазии в Россию в сутки переезжают 450-500 грузовых машин, ранее сообщал первый вице-премьер и министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию с начала сезона составляет 21 843 643 килограмма, заявил на рабочей встрече с премьер-министром Александром Анкваб председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба. Об этом сообщается на сайте Кабмина. 

Отмечается, что в среднем объем вывоза этой категории товара за сутки составляет 978 тонн.

При вывозе цитрусовых через абхазскую таможню установлена минимальная таможенная стоимость, которая составляет 19 рублей за килограмм. Таможенный сбор на абхазской стороне составляет 0,1 процента от таможенной стоимости товара.

На российской же таможне фиксированной стоимости мандаринов нет. Таможенная стоимость рассчитывается из сведений, поданных декларантом – вес и цена, по которой был закуплен товар. Помимо этого, при ввозе растительной продукции в Россию существует и НДС в 10 процентов.

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