Борьба с COVID-19 и вопросы здравоохранения: Бжания встретился с Мурашко

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Аслан Бжания и Михаил Мурашко в ходе встречи обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения, сообщается на сайте главы государства.
Президент Абхазии выразил благодарность Минздраву России за оказываемую помощь в борьбе с COVID-19. Отмечается, что в 2020 году:
- Абхазию дважды посетила делегация Минздрава России и Роспотребнадзора;
- была налажена система по вывозу тяжелобольных коронавирусной инфекцией в медучреждения РФ;
- абхазским врачам в Гудаутском ковидном центре оказывают содействие бригады российских специалистов, которые прибывают сроком на три недели бригадами из трех-восьми человек;
- эпидемиологи и вирусологи Ставропольского противочумного института прибывают для помощи коллегам в республиканской баклаборатории;
- Абхазией от России получены 50 тысяч диагностических тест систем.
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В ходе встречи также обсуждался положительный результат взаимодействия двух стран в реализации Соглашения между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии.
Так, в системе обязательного медицинского страхования России застраховано более 50 тысяч граждан РФ, проживающих в Абхазии. За период 1,5 лет реализации Соглашения специализированную медицинскую помощь получили более 4000 граждан.
Стороны отметили успешную реализацию Соглашения об обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Бюджет соглашения составляет 50 миллионов рублей ежегодно. В регистре инвалидов зарегистрировано 8500 человек граждан РФ.
Аслан Бжания и Михаил Мурашко рассмотрели проект межправительственного соглашения, подготовленный абхазской стороной, о строительстве в Абхазии современного кардиологического центра.
Также в рамках инвестпрограммы на 2021-2022 годы подготовлено медико-техническое задание на строительство республиканской детской больницы и согласовано с Минздравом России.
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