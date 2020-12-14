Борьба с COVID-19 и вопросы здравоохранения: Бжания встретился с Мурашко

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Аслан Бжания и Михаил Мурашко в ходе встречи обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения, сообщается на сайте главы государства.

Президент Абхазии выразил благодарность Минздраву России за оказываемую помощь в борьбе с COVID-19. Отмечается, что в 2020 году:

Абхазию дважды посетила делегация Минздрава России и Роспотребнадзора;

была налажена система по вывозу тяжелобольных коронавирусной инфекцией в медучреждения РФ;

абхазским врачам в Гудаутском ковидном центре оказывают содействие бригады российских специалистов, которые прибывают сроком на три недели бригадами из трех-восьми человек;

эпидемиологи и вирусологи Ставропольского противочумного института прибывают для помощи коллегам в республиканской баклаборатории;

Абхазией от России получены 50 тысяч диагностических тест систем.

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В ходе встречи также обсуждался положительный результат взаимодействия двух стран в реализации Соглашения между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии.

Так, в системе обязательного медицинского страхования России застраховано более 50 тысяч граждан РФ, проживающих в Абхазии. За период 1,5 лет реализации Соглашения специализированную медицинскую помощь получили более 4000 граждан.

Стороны отметили успешную реализацию Соглашения об обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Бюджет соглашения составляет 50 миллионов рублей ежегодно. В регистре инвалидов зарегистрировано 8500 человек граждан РФ.

Аслан Бжания и Михаил Мурашко рассмотрели проект межправительственного соглашения, подготовленный абхазской стороной, о строительстве в Абхазии современного кардиологического центра.

Также в рамках инвестпрограммы на 2021-2022 годы подготовлено медико-техническое задание на строительство республиканской детской больницы и согласовано с Минздравом России.

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