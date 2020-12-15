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Новый район Сухума останется на два часа без света

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (270)
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Пятого декабря на подстанции "Сухум 1" произошел пожар, последствия которого ликвидировали в течение недели. Подача электроэнергии в нескольких районах Сухума была полностью восстановлена к вечеру 13 декабря.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Подстанция "Сухум 2" будет обесточена в связи с работами на подстанции "Сухум-1" с 13:30 до 15:30 во вторник 15 декабря, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Без подачи электроэнергии останется Новый район Сухума.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел рано утром 5 декабря. Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы "РУП" Черноморэнерго, и через неделю, 12 декабря, подстанция Сухум-1 была вновь запущена.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (270)

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