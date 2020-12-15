Новый район Сухума останется на два часа без света

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Подстанция "Сухум 2" будет обесточена в связи с работами на подстанции "Сухум-1" с 13:30 до 15:30 во вторник 15 декабря, сообщает РУП "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии останется Новый район Сухума.
Пожар на подстанции Сухум-1 произошел рано утром 5 декабря. Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы "РУП" Черноморэнерго, и через неделю, 12 декабря, подстанция Сухум-1 была вновь запущена.
Читайте также:
-
В Сухуме сняты все ограничения на подачу электроэнергии
-
Абхазия начала получать переток электроэнергии из России с 11 декабря
-
Работников, ликвидирующих последствия аварии на подстанции "Сухум-1", премируют