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В Абхазии могут повысить штраф за незаконное потребление электричества

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (273)
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Sputnik Абхазия
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Согласно Кодексу об административных правонарушениях Абхазии, штраф за нарушение установленного порядка потребления электроэнергии и самовольное подключение к электросетям составляет 1200 рублей.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Министерство экономики Абхазии разработало проект о внесении изменений в Кодекс Абхазии об административных правонарушениях в части наказания за нарушение установленного порядка потребления электроэнергии и самовольного подключения к электросетям, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель министра экономики республики Теймураз Миквабия.

© Foto / МВД РА
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По его словам, сейчас размер штрафа за самовольное подключение к электросетям составляет всего 1200 рублей, также нарушителю могут запретить подключение к сетям на 90 суток. По мнению замминистра, такие меры недостаточны, так как ущерб, который наносится государству при неоплате за электричество и нагрузки на электросеть, учитывая деятельность майнинговых ферм, намного значительнее.

"Мы рассчитываем, что изменение размера штрафов приведет к тому, что большее количество предпринимателей и абонентов будут производить подключение к электросетям по правилам – получать техническое разрешение у "Чернорморэнерго", устанавливать счетчики и оплачивать за потребление электричества", - добавил Миквабия.

Замминистра отметил, что изменения в Кодексе предусматривают разделение штрафов – за неправомерное использование электроэнергии при добыче криптовалюты и при всех других случаях.

"Размеры штрафа пока точно не установлены, при согласовании документа различные ведомства указали различные суммы, и проект находится на доработке в Парламенте Абхазии", - объяснил замминистра.

Над поправками в Кодекс об административных правонарушениях работали специалисты РУП "Черноморэнерго", Министерства юстиции и Министерства финансов. Сейчас проект находится на утверждении в правительстве Абхазии.

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