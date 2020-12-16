Поставить на счетчик: эксперт о проблемах энергетики Абхазии

Не проходит и дня, чтобы в разных частях Абхазии не отключали свет из-за аварийных ремонтных работ. Жители к этому привыкли, но смириться с этим им невозможно.

Что ждет абхазскую энергетику? Какие законы необходимы стране, чтобы измениться ситуацию? Своим мнением со Sputnik Абхазия поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Sputnik

Проблемы растут

Нагрузка на электросети в Абхазии на 30 процентов превышает их пропускную способность. Это оценка генерального директора РУП "Черноморэнерго" Михаила Логуа. Основной источник электроэнергии в стране – ИнгурГЭС – предстоит ремонтировать в 2021 году. Не в первый раз Сухум будет получать энергию из России. Серьезный износ фиксируется и на других объектах энергоотрасли.

Комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии, может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей, отмечал ранее Логуа. При этом за переток из России республика уже должна 619 миллионов рублей.

У самой Абхазии нет денег на ремонт, но и у потенциальных инвесторов пока нет полного доступа к энергообъектам республики. Возможно, ситуация изменится после принятия Программы общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательств двух стран. В документе есть пункты о разработке нормативных актов, регулирующих привлечение российских компаний к модернизации электросетевой инфраструктуры Абхазии.

Потенциальных инвесторов пугает отсутствие должного порядка, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По данным РУП "Черноморэнерго", в 2020-м платежеспособность населения снизилась (туристический сезон оказался сокращенным), и счета за электричество за первые шесть месяцев текущего года оплатило лишь 29,4 процента потребителей. В прошлом году показатель за аналогичный период был выше – 41,9 процента.

"Строить новые сети можно было бы за счет денег, собранных с потребителей энергии, - рассуждает Игорь Юшков. – Но самые дисциплинированные плательщики в Абхазии – это пенсионеры, и здесь есть социальная несправедливость. Получается, простые люди исправно платят по счетам, а кто-то может оформить дом как частный, разместить там гостиницу и не платить по и так очень низкому тарифу (40 коп. за 1 кВт/ч для физлиц, 85 коп за 1 кВт/ч для юрлиц – ред.). Сейчас инвестор не приходит, в том числе и из-за опасений, что вложенные деньги вернуть не получится".

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Бороться с неплательщиками, по мнению Юшкова, можно только путем понятных и строгих правил: отключать.

"Еще нужны счетчики. Как только начнется нормальный учет, оплата будет происходить в полной мере, инвесторы поймут, что энергетика – выгодный бизнес, и придут в Абхазию строить новые объекты и модернизировать старые".

Угроза для населения

Энергетический кризис в Абхазии давно стал хроническим. Но важно понимать: ситуация усугубляется. Чем старее становится энергетическая инфраструктура страны, тем меньше она справляется с нагрузками, которые значительно растут. По словам начальника диспетчерской службы РУП "Черноморэнерго" Гурама Джаджая, с начала 2020 года потребление электроэнергии в Абхазии увеличилось на 20 процентов.

Безусловно, определенную роль в росте данного показателя сыграл майнинг. Без него нагрузка на трансформаторы была бы меньше, говорит Игорь Юшков.

"Все старое и не рассчитано на такое напряжение и объемы, - отмечает эксперт. – Здесь мы видим две противоположные тенденции: потребление, с одной стороны, растет, значит, должны найтись средства на ремонт сетей. А они изнашиваются все больше".

По мнению Юшкова, чтобы решить проблему, Абхазии и России стоит разработать совместную программу реформ электроэнергетики с участием РУП "Черноморэнерго" и российского холдинга "Интер РАО".

"Да, этот план, скорее всего, будет предполагать установку счетчиков, и людям сначала эта перспектива не понравится, ведь на ЖКХ придется тратить больше денег. Но до чего иначе должна дойти Абхазия – чтобы света вообще не было? Положение осложняется еще и отсутствием газа, отопление зимой происходит тоже за счет электричества", - говорит эксперт.

Чтобы исправить ситуацию, республике нужен ряд реформ, считает эксперт. Во-первых, стоит сократить количество получающих льготы, оставив в их числе только нуждающихся. Во-вторых, нужно приучить часть населения к здоровой экономии электричества.

"Когда люди не платят за электроэнергию, они не особенно ее и учитывают, - объясняет Игорь Юшков. – А когда инвесторы окупят вложения, у абхазских энергетиков появятся деньги протянуть новые сети".

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