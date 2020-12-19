Социальная ответственность и корректировка мер: чего ждать от COVID-19 в Абхазии

За все время пандемии коронавируса в Абхазии зафиксирован 101 летальный случай на 7704 выявленных. В стране были продлены ограничительные меры до 12 января 2021 года, запрещены массовые и торжественные мероприятия.

О том, почему в Абхазии такой уровень смертности из-за COVID-19 и о тенденциях развития эпидобстановки в республике читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Почему люди умирают?

Член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхас Джинджолия считает, что потеря ста человек для такой маленькой республики - большая трагедия.

"Для нас в стране каждый человек на счету, и потеря больше ста человек, я считаю, что это большая трагедия", - сказал он.

Джинджолия пояснил, что по данным ВОЗ, на одного выявленного с коронавирусной инфекцией 10-12 не выявленных, то есть если в Абхазии выявлено семь тысяч подтвержденных, идущих и распространяющих инфекцию, то всего заболевших в республике около 70 тысяч человек, а это треть населения.

"Также, наши граждане, проходившие лечение за рубежом, они ведь тоже не все учитываются, я имею в виду летальные случаи. В деревнях, скорее всего не учитываются летальные случаи, там вообще с учетом проблемы, с получением справок о смерти, о ее причине, это обычная наша беда, но, а теперь, мы даже не узнаем, болел ли человек коронавирусом", - сказал он.

По словам Алхаса Джинджолия, в случае взрывного роста число летальных случаев может дойти и до 500 человек.

"Если говорить о проблеме предметно, то, например, с самого начала было рассчитано одно количество врачей на борьбу с вирусом, но эти врачи, медработники, санитарки, они ведь тоже люди, тоже болеют, и количество их меняется постоянно", - отметил он.

Проблему нехватки медицинского персонала отмечает и исполняющая обязанности заведующей инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелина Отырба. По ее словам, многие сотрудники не отправляются в Гудаутский госпиталь, потому что во многих районных больницах Абхазии также открывают отделения по лечению больных легкой степени тяжести и, естественно, сейчас сотрудники этих больниц работают у себя на местах.

Врач отметила и то, что одна из причин осложнения болезни – поздняя обращаемость в медучреждения.

"Если начало эпидемии в Абхазии было со стороны молодого населения – студентов, они были здоровые и сильные, и все протекало легко. В данной ситуации страдает в основном старшее поколение, у них и протекает все тяжело. Конечно, есть и поздняя обращаемость. Но госпитализируются пациенты в состоянии ближе к тяжелому", - сказала она.

Первый случай летального исхода из-за COVID-19 в Абхазии был зафиксирован 26 апреля, тогда скончалась женщина 1925 года рождения. Диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, но пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля, когда ее состояние ухудшилось. За все время пандемии в Абхазии скончался 101 человек.

От коронавируса и осложнений заболевания в Абхазии и за ее пределами скончались абхазский и российский общественный деятель Тарас Шамба, ученый и общественный деятель Теймураз Ачугба, главный художник Сухума Тимур Кайтан, народный артист Абхазии Вахтанг Возба.

Ответственный подход

Речи о выходе на "плато" и приостановлении темпов прироста заболевших пока нет, считает Алхас Джинджолия. По его мнению, если общество не перестанет так халатно относиться к коронавирусной инфекции, то последствия будут печальными.

"У нас страна небольшая, около 250 тысяч человек, рано или поздно эта волна пройдется по всей стране, очертится круг заболевших и переболевших, и тогда только будет спад заболеваемости. А учитывая, что мы, маленькая страна, объявившая ограничительные меры, но по факту идущая по шведскому сценарию, то есть, наплевательски относясь к соблюдению этих мер, то это неминуемо накроет нас всех", - отметил он.

Алхас Джинджолия отметил, что в любой затяжной процесс нужно вносить корректировки, предпринимать новые действия со стороны государства, но и от общества очень многое зависит, актуальность не потеряли те призывы об осторожности, которые были еще с начала пандемии.

"На старте инфекции, весной, огромные ресурсы были брошены на одни препараты, на одну технику, потом пришли данные, и картина поменялась, теперь и препараты, и техника другая нужна. То есть корректировки нужны всегда, точнее скажу, они необходимы. А общество должно себе адресовать большую сознательность и ответственность", - отметил Джинджолия.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева оценила предпринятые меры по предотвращению распространению коронавирусной инфекции.

"В какой-то момент у нас отмечалось снижение заболеваемости, в тот момент можно было видеть достаточно много людей в масках, но это продолжалось, к сожалению, недолго, буквально две недели. И опять пошел рост заболевших, люди расслабились и стали посещать массовые мероприятия, такие как похороны, годовщины, дни рождения и так далее", - сказала она.

Беляева отметила, что среди людей с выявленным COVID-19 проводят опрос, и оказывается, что кто-то был на дне рождения, кто-то на сорок дней. Она считает, что массовые скопления людей за столом, где снимаются маски, где люди едят, дают негативный прирост заболевших.

По ее мнению, ситуация нуждается в том, чтобы люди ответственно относились к здоровью своему и своих близких.

"Ни одно государство не сможет человека привязать дома, это ответственность каждого, провести новогодние праздники в кругу семьи, постараться не ходить по соседям и в гости, это поможет человеку не заболеть самому, и если он уже болен, не заразить окружающих. Люди должны уменьшить свои социальные контакты, это единственный способ снизить нагрузку на наши лечебные учреждения", - отметила она.

Из-за роста инфицированных в республике с 24 ноября были продлены ограничительные меры. Запретили свадьбы, массовые и спортивные мероприятия, деятельность театров и концертных залов, работу спорт залов, массажных и SPA-салонов. Также на карантин закрыли школы и детские сады, руководителей бюджетных организаций обязали с сохранением заработной платы распустить сотрудников старше 65 лет, и тех, у кого малолетние дети. Жителям и гостям страны рекомендовали носить медицинские маски в общественных местах.