Двойной рекорд: сто бездомных собак простерилизуют в Гагрском районе 

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более ста собак будут простерилизованы и вакцинированы от бешенства в Гагрском районе в течение полугода, рассказала корреспонденту Sputnik зоозащитник из Гагры, руководитель фонда для бездомных собак "Багира" Саида Отырба.

"С завтрашнего дня мы начинаем акцию по стерилизации и вакцинации от бешенства. Мы планируем охватить по 20 собак в поселке Цандрипш, в Гагре, Пицунде, в селе Бзыбь и в ущелье Рицинского парка. Это стало возможным благодаря тому, что мы выиграли грант от благотворительного фонда "Амшра". Сумма гранта составила 400 тысяч рублей", - отметила Отырба.

Зоозащитник подчеркнула, что такой масштабной акции фонд "Багира" еще не проводил. По словам Отырба, за одну акцию максимум было простерилизовано и привито 45 бездомных собак.

Она объяснила, почему на эту работу отведено полгода. Это связано с тем, что погодные условия с наступлением зимы ухудшились, и отлов собак, находящихся на территории Рицинского нацпарка, задача не из легких, так как они одичали и плохо идут на контакт с людьми.

"Еще хочу уточнить для читателей, почему эта акция пройдет именно в Гагрском районе. Дело в том, что только гагрские ветеринары делают нам скидки на стерилизацию и возить к ним собак из других районов очень тяжело. Если проводить эту акцию в других городах страны, то мы не сможем охватить такое количество животных", - рассказала Отырба.

Отырба подчеркнула, что акция проводится только для бездомных собак и принимать хозяйских животных зоозащитники не будут, так как проект направлен на борьбу с увеличением количества собак на улицах Абхазии.

Фонд защиты животных "Багира" был создан в Абхазии в 2016 году, и спустя два года в селе Сальма Гагрского района открылся приют для собак "Топа".

Спустя два года в селе Сальма Гагрского района открылся приют для собак "Топа". За это время сотрудники фонда пристроили более 700 собак из республики в регионах России, Европе, США, Канаде.

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