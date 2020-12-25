Майнер, мы тебя видим: как в Абхазии отслеживают "криптовалютчиков"

С наступлением зимы оптимисты Абхазии ожидают снега и новогоднего настроения, реалисты ждут, когда начнутся отключения света, а за ним и воды. В этом году проблемы энергоснабжения долго себя ждать не заставили, в отличие от новогоднего снежного настроения.

Эксперты в один голос твердят – света жителей лишили майнеры и старые устройства на подстанциях, из-за этого и веерные и невеерные отключения света.

Мы решили проверить, как в святая святых абхазской энергетики – госкомпании "Черноморэнерго" следят за тем, чтобы майнеры не "воровали" свет, а подстанции не перегружались от рождения криптовалюты.

Асмат Цвижба, Sputnik

"Шпионская" программа

То, как электричество распределяется по магистральным сетям, проверяют в диспетчерской с красивыми плазменными экранами, разноцветными схемами и окном с видом на снежные горы. Нас интересовали меньшие масштабы – как узнать, что на подстанцию "подсел" майнер, который незаконно потребляет электричество.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диспетчерская черноморэнерго

За выполнение этой задачи несет ответственность Саид Блабба, который возглавляет службу распределительных сетей. Место, где "прячутся" майнеры, он видит на экране обычного рабочего компьютера, на котором установлена специальная программа.

© Sputnik / Томас Тхайцук На фото: у монитора с указкой стоит Саид Блабба

В программе указана структурная схема подстанций Абхазии, всего их 42 на территории республики. От каждой подстанции отходят фидеры (распределительные линии - ред.), которые питают районы электричеством. То, насколько они загружены, можно наблюдать в онлайн-режиме, так как практически на каждой подстанции установлены аппараты, которые передают данные в центральный аппарат.

"На каждом фидере есть своя предельная допустимая норма. Так как население потребляет фиксированное количество электроэнергии в этот период времени (зимой – ред.), мы сравниваем нынешние показатели с пиковыми нагрузками прошлых годов, наблюдаем разницу между прошлым и этим годом. Если мы видим, что превышение потребления на пять процентов выше, то уже есть подозрение на подключение к фидеру незаконным путем, в том числе и майнеров", - объяснил Саид.

"Тревожный" сигнал

Когда программа фиксирует пиковую перегрузку напряжения, из колонок доносится звонкий сигнал сирены. Все сигналы фиксируются в журнал тревог, данные передаются в другие службы, которые занимаются исправлением ситуации на местах, а при необходимости отключением ферм.

"Например, сегодня у меня сигнализация сработала от ПС "Сухум-2", фидера Мелькомбинат. Следовательно, у нас есть подозрения, что там функционирует майнинговая ферма. Этот фидер уже находился под подозрением, поэтому он под контролем. Были проведены работы по отключению, но теперь мы зафиксировали повторное подключение", - объяснил Блабба.

– А как часто в день вы фиксируете такие сигналы? – поинтересовалась я.

– Сегодня всего один раз сработал сигнал, но еще не вечер. Раньше в день поступало много сигналов – на каждой подстанции по три-четыре фидера, в течение дня до 35 фидеров. Сейчас ситуация получше, около десяти фидеров. Но опять же, нет никакой гарантии, что после того, как мы отключили объект, он вновь не подключится. Поэтому сейчас применены более жесткие меры – вплоть до вырезания питающих проводов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Монитор слежения за подстанциями

Пока мы пытались выведать тайны умной программы, она издала новый сигнал. По правилам, дежурный должен был сразу передать сигнал специалисту районных отделений "Черноморэнерго" для того, чтобы исправить ситуацию. Но Саид лишь отключил сигнал.

"Нет, сейчас это ложный сигнал, потому что люди уже занимаются этой проблемой. Программа практически не дает сбоев. Если первичные показатели указаны верно, то она доводит до нас очень точные показатели", - уточнил он.

Если в показаниях программы все же сомневаются, специалисты выезжают на места и самостоятельно отключают фидеры. При его повторном подключении сразу видны естественные нагрузки, а, если нагрузки начинают со временем увеличиваться, значит, они вызваны незаконной причиной.

"Потому что при повторном подключении криптомашины не начинают сразу работать, они начинают разгоняться со временем", - добавил специалист.

- И как часто ваши предположения о подключении майнеров к сетям сходятся с реальностью?

- Почти всегда.

Как найти майнера, не объезжая самые потаенные места республики, мы узнали. Но к Саиду у нас остался еще один вопрос не по теме, но не менее животрепещущий – почему при объявлении об отключении света нельзя расписать, какие улицы питает конкретная подстанция или фидер?

Ответ последовал незамедлительно. По всей видимости, мы не первые интересовались такой несправедливостью.

"Потому что, к примеру, в Сухуме очень много внутренних схем питания. Например, от подстанции Сухум-1 частично питается Новый район, частично Маяк. В иных режимах, когда у нас идут работы, идет переключение сети. Те районы, которые питались от Сухум-1, может питаться от Сухум-2", - объяснил Саид.

Словом, разветвление фидеров в стране настолько хаотично, что сказать, какая в определенный момент конкретная улица питается от конкретного фидера, очень тяжело.