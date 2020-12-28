МВД отключило более 2800 устройств по извлечению криптовалют за неделю

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Электрооборудование на 2869 устройств по извлечению криптовалют опечатано сотрудниками милиции в ходе рейдовых мероприятий за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба МВД.
В Гагре и Гагрском районе сотрудниками УЭБ и ПК совместно с милицией общественной безопасности УВД по Гагрскому району выявлены незаконно действующие криптофермы и в общей сложности обесточены 1580 устройств для извлечения криптовалют, отмечается в сообщении.
В Гудаутском районе от линии электропередач отключено два ранее действующих объекта. В селах Лыхны и Аацы сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со специалистами РУП "Черноморэнерго" незаконно подключенные трансформаторы криптоферм отрезаны от энергосети.
В ходе рейдовых мероприятий опечатаны криптофермы общей мощностью в 650 устройств в Сухумском районе. На ранее опечатанных объектах, которые в нарушение установленного запрета на майнинг криптовалют повторно подключаются к энергосетям, осуществляется демонтаж трансформаторов и отправка на ответственное хранение в РУП "Черноморэнерго".
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