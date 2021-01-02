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Более двух с половиной тысяч человек посетили Рицинский парк в новом году

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В 2020 году с 1 по 6 января Рицинский реликтовый парк посетили более шести тысяч человек.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. За первые два дня 2021 года Рицинский парк посетили более двух с половиной тысяч человек, рассказал Sputnik директор парка Адамур Багателия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Сегодня парк посетило около двух тысяч человек, а 1 января – около 500. Для зимнего периода это много. Для сравнения, в летний период август-сентябрь парк посещают до пяти тысяч человек в день. Две с половиной тысячи за первые два дня января – это большое количество", – отметил Багателия.

Он рассказал, что все отдыхающие едут на смотровую площадку, где можно посмотреть на зимнюю Рицу. На самой смотровой установлена елка и гирлянды. Директор парка отметил также, что на дачу Сталина и на Ауадхару проехать сейчас нельзя.

Из-за большого количества желающих посетить реликтовый парк образуются пробки, но сотрудники парка держат все под контролем, добавил Багателия.

В 2020 году в новогодние праздники Рицинский реликтовый парк посетило больше шести тысяч человек, что было на 56% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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