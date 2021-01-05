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В Галском районе возобновились пожары

© Sputnik / Роберт Джопуа
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Лесные пожары в Галском районе разгорелись в понедельник 4 января, к утру 5 января их удалось локализовать.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Пожары в Галском районе возобновились днем 5 января, рассказал Sputnik пресс-секретарь МЧС Роман Лабия.

"После обеда снова вспыхнули пожары, потому что в этом районе основная проблема в том, что поджигают траву, огонь распространяется, и потом его трудно удержать. Площадь возгорания сложно определить, потому что сейчас пока локальные очаги", - сказал он.

По его словам, на помощь галским спасателям направлены пожарные и спецтехника из Сухума, Агудзеры и Очамчыры. Основную часть работы выполняют вручную, так как к некоторым местам технике трудно подъехать.

МЧС Абхазии настоятельно рекомендует не заниматься самопалом травы, потому что "это приводит к катастрофическим последствиям".

Лесные пожары в Галском районе разгорелись 4 января к 11 утра, они происходили сразу в нескольких местах. Горели сухостой, орешники и папоротниковые поля. Огонь перекинулся на дома и деревянные постройки, в результате чего сгорели три дома. К утру 5 января пожар удалось локализовать

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