Логуа: нагрузки на электросеть остаются высокими

В четверг 7 января в Министерстве экономике состоялась встреча, посвященная текущему состоянию энергетической отрасли Абхазии.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Нагрузки на электросеть остаются по-прежнему высокими, сохраняется риск возникновения аварий, заявил на встрече в Министерстве экономики гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На встрече присутствовали Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа и представители операторов связи Абхазии.

Логуа отметил, что ограничения, введенные Госкомитетом по связи массовым коммуникациям и цифровому развитию, помогли обойтись в праздничные дни без происшествий и ощутимых сбоев в работе. По его словам, энергопотребление и нагрузка на энергосистему временно были доведены до приемлемого уровня.

С 28 декабря операторы связи начали блокировку доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Кристина Озган подчеркнула, что операторам связи за сутки удалось достичь таких показателей снижения потребления электроэнергии, которых неделю добивались совместными усилиями службы "Черноморэнерго", СГБ и МВД.

Тем не менее, на встрече было отмечено, что технические мероприятия, предпринятые операторами связи, имели временный эффект и лица, занимающиеся деятельностью по майнингу криптовалют, легко находят способы обхода существующих ограничений.

Вице-премьер попросила всех участников встречи продолжить работу в данном направлении и не снижать оборотов.

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