Названа причина частых отключений электричества в Сухуме

"Черноморэнерго" ввело ограничения на подачу электричества в Абхазии в связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Частые отключения электричества в различных частях Сухума связаны с аварийными работами, которые проводят сотрудники Сухумского управления электросетями, сказал в интервью радио Sputnik начальник управления Тимур Джинджолия.

"Что касается отключений на два часа, они связаны с нарастаниями нагрузок. Когда трансформаторной мощности становится недостаточно, вводится режим ограничений", - отметил Джинджолия.

По его словам, около 10-15% жителей Сухума пока остаются без электричества.

Он напомнил, что фиксированного графика отключений электричества нет, они происходят ситуационно.

"Графика отключения электроэнергии нет, это происходит по мере увеличения нагрузки. Со вчерашнего вечера у нас серьезное кабельное повреждение линии "Синоп", это фидер №7, от которого запитывается большая часть города. Там работы продолжаются со вчерашнего дня, специалисты трудятся с десяти часов вечера 19 января. Пока обнаружить место повреждения не удалось, там очень сложная и протяженная трасса", - заметил он.

В результате аварии в Синопе, вся береговая часть столицы от Красного моста до улицы Воронова остались без электричества. Кроме того, на повороте на Маяк вышел из строя трансформатор, бригада электриков ведет работы по замене трансформатора, сообщил Джинджолия.

"Потом мы переподключили схему: тем, кто остались без света, дали им погреться, а других отключили - вот такая ситуация. На Маяке действует так называемый график, поочередно отключаем, потом включаем, электричество подается два часа через четыре. С каждым днем ситуация с электричеством становится все тяжелей", - сказал он.

Начальник СУЭС подчеркнул, что положение дел в энергетике будет оставаться тяжелым до тех пор, пока население не отключит оборудование для майнинга в своих домах и курятниках.

Несмотря на то, что вынужденные отключения электричества бьют по оборудованию энергетиков, при больших нагрузках приходится прибегать к непопулярной мере, заметил глава предприятия.

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