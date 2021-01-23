15:29 23 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR90.41
Поиск

График веерных отключений электричества ввели в Гудаутском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (306)
1148 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/16/1031502302.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210123/1031685771/Grafik-veernykh-otklyucheniy-elektrichestva-vveli-v-Gudautskom-rayone.html

Во всех районах республики созданы оперативные штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. График веерных отключений электричества ввели в Гудаутском районе для снятия нагрузок, рассказал Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.

"Этот график для снятия нагрузок был написан, чтобы примерно понимать, когда они растут. Время отключения каждого фидера (распределительная линия - прим.) не жестко прописано, мы стараемся следовать ему, но может колебаться время отключения, как в большую, так и в меньшую сторону", - сказал Гагулия.

Отключение электроэнергии в Гудаутском районе будет осуществляться по следующему графику:

  • с 00:00 до 02:00 и с 16:00:18:00 - подстанция Гудаута, фидера - Киараз, Бамбора и Гагрское шоссе,
  • с 02:00 до 04:00 - подстанция Гудаута-тяга 1 секция, подстанция Лыхны,
  • с 04:00 до 06:00 и с 12:00 до 14:00 - подстанции Новый Афон вторая секция и Гудаута-тяга вторая секция,
  • с 08:00 до 10:00 и с 14:00 до 16:00 - подстанция Дурипш и Мюссера-тяга, 
  • 10:00 до 12:00 и с 20:00 до 22:00 - подстанция Новый Афон первая секция и подстанция Мцара,
  • с 18:00 до 20:00 - подстанция Гудаута-тяга первая секция, подстанция Лыхны и фидер Блабырхуа,
  • с 22:00 до 00:00 - подстанция Гудаута фидера: Детский сад, ТП-11, Жил.дом, РПК и подстанция Мюссера.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, в пятницу 22 января. Глава государства дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии.

Согласно данным, которые привел Бжания, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление электроэнергии увеличилось на 21 процент.

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (306)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Инаугурация президента США, Крещение, взрыв в Мадриде: самые яркие фото недели
Фотограф сделал из дворника модель
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться