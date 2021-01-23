Во всех районах республики созданы оперативные штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. График веерных отключений электричества ввели в Гудаутском районе для снятия нагрузок, рассказал Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.

"Этот график для снятия нагрузок был написан, чтобы примерно понимать, когда они растут. Время отключения каждого фидера (распределительная линия - прим.) не жестко прописано, мы стараемся следовать ему, но может колебаться время отключения, как в большую, так и в меньшую сторону", - сказал Гагулия.

Отключение электроэнергии в Гудаутском районе будет осуществляться по следующему графику:

с 00:00 до 02:00 и с 16:00:18:00 - подстанция Гудаута, фидера - Киараз, Бамбора и Гагрское шоссе,

с 02:00 до 04:00 - подстанция Гудаута-тяга 1 секция, подстанция Лыхны,

с 04:00 до 06:00 и с 12:00 до 14:00 - подстанции Новый Афон вторая секция и Гудаута-тяга вторая секция,

с 08:00 до 10:00 и с 14:00 до 16:00 - подстанция Дурипш и Мюссера-тяга,

10:00 до 12:00 и с 20:00 до 22:00 - подстанция Новый Афон первая секция и подстанция Мцара,

с 18:00 до 20:00 - подстанция Гудаута-тяга первая секция, подстанция Лыхны и фидер Блабырхуа,

с 22:00 до 00:00 - подстанция Гудаута фидера: Детский сад, ТП-11, Жил.дом, РПК и подстанция Мюссера.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, в пятницу 22 января. Глава государства дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии.

Согласно данным, которые привел Бжания, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление электроэнергии увеличилось на 21 процент.

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