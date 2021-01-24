Начался ремонт тоннеля на ИнгурГЭС

Работа ИнгурГЭС была остановлена 20 января для проведения ремонта в деривационном тоннеле. Абхазия на период ремонтных работ будет получать переток электроэнергии из России.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ремонтные работы в деривационном тоннеле ИнгурГЭС начались с утра в воскресенье 24 января, сказал в интервью Sputnik председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония.

"Специалисты уже начали работу, сейчас идет налаживание коммуникаций - связь, электроснабжение и расположение на своих местах техники. Послезавтра уже начнем бурить, цементировать и так далее", - отметил он.

По словам Мебония, ремонтные бригады разделены на три смены, которые будут работать круглосуточно, сменяя друг друга "вахтовым методом". В таком режиме они будут работать, как отметил Мебония, и через неделю, "потому что работа очень трудоемкая". Всего будет задействовано около двухсот человек.

"Это инженеры, бурильщики, работники занимающиеся цементированием, электрики, механики и так далее. Нам предстоит большой фронт работы. Главная работа здесь – бурение и цементация вокруг бетонной отделки тоннеля, для этого мобилизованы бурильные машины и цементационные установки. В некоторых местах будем убирать поломанный бетон и заливать новый", - подчеркнул председатель правления ИнгурГЭС.

Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля. Все это время грузинские строители по проекту немецких специалистов будут ремонтировать тоннель протяженностью 15,5 километров. Работы будут проводиться на наиболее аварийном участке длиной в два с половиной километра.

Состояние тоннеля, который в последний раз ремонтировался 15 лет назад, оценивается как критическое. Из-за утечек воды компания несет убытки - до 250 миллионов киловатт-часов в год, что сопоставимо с 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год.

После ремонта, как ранее рассказал председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония, утечки планируют сократить до 100 миллионов киловатт-часов в год. Ремонт обойдется в 45 миллионов евро, из них семь миллионов выделено в качестве гранта Еврокомиссией, и кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.

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