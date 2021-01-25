У Александра Анкваб наметилась положительная динамика

Премьер-министр Абхазии Анкваб с 8 января проходит лечение от коронавирусной инфекции в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В состоянии здоровья премьер-министра Абхазии Александра Анкваб прослеживается положительная динамика, сообщается на сайте Кабмина республики.

"Состояние здоровья премьер-министра Александра Анкваб консилиумом специалистов, состоявшимся сегодня, 25 января, оценивается как стабильное, с положительной динамикой", - отмечается в сообщении.

По словам медиков, сознание характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Премьеру проводится необходимая медикаментозная терапия.

Ранее, 17 января, Александра Анкваб перевели на искусственную вентиляцию легких. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Коронавирус у премьер-министра Абхазии был выявлен 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.