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Премьер-министра Абхазии Александра Анкваб подключили к аппарату ИВЛ

© Foto / Министерство обороны РФ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1114)
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На текущий момент состояние премьер-министра Абхазии оценивается как стабильно тяжелое.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, который проходит лечение от коронавируса в России, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба Кабмина.

На текущий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анкваб продолжит лечение в научно-клиническом центре в Москве

"17 января по решению консилиума, состоящего из специалистов различных медицинских центров Федерального медико-биологического агентства России, принято решение о переводе Александра Анкваба на ИВЛ", - отмечается в сообщении.

8 января 2020 года премьер-министр Абхазии Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация.

После некоторого улучшения состояния вновь стала нарастать дыхательная недостаточность.

Коронавирус у премьер-министра Абхазии был выявлен 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии назначен вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1114)

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