Оштрафовать и конфисковать: Бжания рассказал о планах по борьбе с майнерами

Во встрече, которую провел президент Аслан Бжания, приняли участие глава Совбеза, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, гендиректор "Черноморэнерго", представители городов и районов республики.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей, сказал президент Абхазии Аслан Бжания на совещании в пятницу 22 января.

Он также сообщил, что в ближайший понедельник в Парламент будет направлена законодательная инициатива о том, чтобы в Кодекс об административных правонарушениях были внесены соответствующие изменения.

"Повторный факт будет предусматривать арест имущества и конфискацию, плюс будут предусмотрены меры уголовного реагирования. Абсолютно убежден в том, что удастся взять ситуацию под контроль. Ситуация чрезвычайная, поэтому меры принимаем чрезвычайные, удивляться не надо", - подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал, что будет лично контролировать то, как исполняется приказ о снижении потребления электроэнергии в республике, и попросил Службу государственной безопасности сообщать, как идут работы в этом направлении.

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