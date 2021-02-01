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Рабочие приступили к бурению и цементированию тоннеля ИнгурГЭС

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ремонт ИнгурГЭС (28)
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Ремонтные работы в деривационном тоннеле ИнгурГЭС начались 24 января. Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ремонт деривационного тоннеля ИнгурГЭС идет по графику, непредвиденных ситуаций не возникает, сказал в интервью Sputnik председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония.

Он отметил, что два дня назад начались работы по бурению и цементации тоннеля. По словам Мебония, из-за утечек воды в тоннеле терялось около 250 миллионов киловатт-часов в год.

"В среднем за один месяц зимой Абхазия потребляет около трехсот миллионов киловатт-часов, поэтому 250 миллионов киловатт - это большой объем электроэнергии, который ежегодно терялся из-за ветхого состояния деривационного тоннеля", - отметил он.  

© Sputnik / Леон Гуния
Ремонт Ингур ГЭС

 

Ремонтные работы в деривационном тоннеле ИнгурГЭС начались 24 января. Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля.

Состояние тоннеля, который в последний раз ремонтировался 15 лет назад, оценивалось как критическое. Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля. Все это время грузинские строители по проекту немецких специалистов будут ремонтировать тоннель протяженностью 15,5 километра. Работы будут проводиться на наиболее аварийном участке длиной в два с половиной километра. 

Работа ИнгурГЭС была остановлена 20 января для проведения ремонта в деривационном тоннеле. Абхазия на период ремонтных работ будет получать переток электроэнергии из России.

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Ремонт ИнгурГЭС (28)

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