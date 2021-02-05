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Кристина Озган встретилась с замминистра энергетики России

© Foto / Министерство экономики Республики Абхазия
В Абхазии
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Темы:
Ремонт ИнгурГЭС (29)
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Основные вопросы в рамках рабочей встречи в Министерстве энергетики России - ситуация в энергоотрасли Абхазии на время ремонта ИнгурГЭС, реконструкция ВЛ "Ачгуара" и проект газификации республики.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве, сообщает пресс-служба Минэка республики.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили ситуацию в энергоотрасли Абхазии в период остановки ИнгурГЭС на ремонт.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания назвал основные проблемы энергоотрасли Абхазии

Электростанцию остановили 20 января до конца апреля для проведения ремонта в деривационном тоннеле. Абхазия на период ремонтных работ получает переток электроэнергии из России.

Озган и Грабчак обсудили и вопросы проведения ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара". Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что уже подготовлено письмо в Россию, в соответствии с которым в Инвестпрограмму 2021 будут вносится коррективы, для изыскания средств ремонта "Ачгуары". При этом он назвал сумму ремонта в 110 миллионов рублей. 

На встрече в Минэнергетики России была затронута и реализация мероприятий по разработке генеральной схемы газификации Абхазии. По вопросу газификации республики также ранее высказывался глава государства. Он отметил, что проект имеет непосредственное отношение к энергетической безопасности, газ – это альтернатива электроэнергетике. Бжания отметил, что по проекту прошли предварительные переговоры с российской стороной. До 30 марта должен быть подан заказ в проектный институт, который за несколько месяцев разработает схему газификации Абхазии.

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Темы:
Ремонт ИнгурГЭС (29)

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