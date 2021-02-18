Конструктор уроков: в Sputnik представили сайт Ассоциации учителей Абхазии

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Главная цель сайта и приложения Ассоциации учителей Республики Абхазия (ASURA) - объединить педагогические коллективы школ, дошкольных учреждений и образовательных кружков для обмена опытом, рассказал на пресс-конференции автор проекта, победитель конкурса "Гордость Абхазии", директор Алахадзыхской школы №1 Саид Бейя.

"Время, когда преподавание было чем-то сакральным, прошло. Преподавание стало открытым, и ситуация с коронавирусом показала, что мы не готовы к некоторым аспектам нашей жизни. Чтобы быть заранее готовым к таким вещам, нужно работать над подобными проектами. Кроме того, публикуя свои работы, вы позволяете расти своим коллегам. В один клик вы получаете необходимую информацию по своему предмету", - сказал Бейя.

Сайт платформы ASURA работает уже неделю. В разделах можно найти материалы, учебные пособия, статьи, исследования и даже видеоуроки по обществознанию, истории Абхазии, физике, химии, русскому и абхазскому языкам и другим предметам.

Преподаватель, который захочет выложить на сайте свои методические пособия или видеоуроки, может отправить материалы и свое портфолио на почту, указанную на сайте. Заявка будет рассмотрена в течение двух дней. Перед публикацией материалы будет проверять сам автор проекта и специалисты по профильному предмету.

Помимо видеоуроков, на сайте можно узнать об актуальных мировых новостях, прочитать различные интервью и посмотреть передачи. А еще на сайте есть специальный раздел, посвященный спорту. Здесь учителя по физкультуре или различным видам спорта могут выкладывать программу своих тренировок и рассказывать о себе. По мнению мастера спорта международного класса по дзюдо, учителя Алахадзыхской средней школы Эдишера Конджария, это поможет родителям определить, в какую спортивную секцию отправить ребенка. Пока что в разделе представлены только баскетбол, дзюдо, футбол и волейбол, но в планах у авторов проекта расширить количество секций.

Учитель абхазского языка Гячрыпшской средней школы Денис Анкваб отметил, что для его коллег подобная платформа очень удобна.

"Можно разработать план своей программы, руководствуясь опытом коллег. Для других предметников найти материалы по своей теме легче, так как информация на русском языке доступна в свободном доступе в интернете. Что касается абхазского языка, то найти материалы намного труднее, их очень мало. А с помощью этой платформы можно найти ту информацию, которой нет даже в интернете", - сказал он.

Планируется, что вскоре приложение ASURA будет доступно в App Store и Google Play. Для этого авторам проекта необходимо внести разовый взнос в размере 18 000 рублей. За финансовой помощью авторы уже обратились к фонду "Амшра".

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