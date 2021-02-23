Минтуризма Абхазии создает базу кадрового резерва туротрасли

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. На сайте Минтуризма Абхазии запущена база кадрового резерва, сообщает пресс-служба ведомства.

Кадровый резерв создается с целью предоставления комплекса услуг в подборе квалифицированных кадров по различным сферам и направлениям туристской отрасли, а также для развития и повышения качества обслуживания. Кроме того, он может служить решением информационной доступности в поиске определенного специалиста, отмечают в министерстве.

По мнению разработчиков, база данных кадрового резерва поможет выявить сегмент населения, который обладает специальным образованием в области туризма, но не может реализовать свой рабочий потенциал, а также тех, кто имеет определенные профессиональные навыки в этой отрасли.

"Мы надеемся, что данное новшество поможет построить "карту рынка" - список профессионалов, работающих или обладающих навыками работы в сфере туризма, состоящий из описания профессионального опыта, финансовых ожиданий и комментариев, полезных при работе", - подчеркнули в ведомстве.

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