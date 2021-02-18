"Чья ферма?": почему в Абхазии тяжело штрафовать "криптовалютчиков"

Парламент в первом чтении проголосовал за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях 3 февраля. Проект закона предусматривает установление нового состава административных правонарушений за нарушение действующего законодательства в сфере энергетики.

О том, какое административное наказание грозит за незаконное потребление электроэнергии майнерами и почему сейчас тяжело наложить на них штраф, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Закон предусматривает

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает административную ответственность для майнеров, а сумма штрафов будет зависеть от объема потребляемой электроэнергии. Если в течение года отключенные майнинговые фермы вновь заработают, то оборудование можно будет конфисковать.

Каждый киловатт незаконно потребленной электроэнергии будет штрафоваться 40 минимальными размерами оплаты труда. Повторное нарушение административного кодекса влечет за собой штраф в размере 50 мрот за каждый киловатт с конфискацией оборудования для добычи криптовалют.

Депутаты также проголосовали в первом чтении за внесение изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Согласно проекту закона, за незаконное потребление электроэнергии в целях добычи криптовалют свыше одного мегаватта, предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех лет и конфискация имущества.

Начальник департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрик Кокоскир в интервью радио Sputnik рассказал о мерах по борьбе с майнингом. Департамент по техническому и энергетическому надзору Госстандарта является основным уполномоченным органом, который имеет право применять административное воздействие в отношении потребителей, незаконно использующих электроэнергию.

Сложности в оформлении штрафов

Согласно кодексу об административных правонарушениях, статьи 96, прим. 1 – самовольное подключение и использование электрической энергии, Госстандарт может наложить штраф, однако возникают сложности.

"Основная проблема, с которой сталкиваются наши инспекторы, это определение лица, на который нужно наложить штраф. Чтобы подготовить протоколы о наложении штрафа, нам нужны паспортные данные абонента, нужна объяснительная. Никто не представляет своих паспортов, чтобы можно было направить материалы в районные суды, которые должны их рассмотреть", - подчеркнул он.

По словам Эрика Кокоскир, добычей криптовалют занимаются в основном физические лица, очень редко можно встретить случаи, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимается этой деятельностью.

Статья 96 кодекса об административных правонарушениях предполагает наложение штрафа на граждан в размере от 1800 до 2400 рублей, штраф налагается по решению суда. В случае повторного нарушения, сумма штрафа увеличивается в два раза.

"Это очень низкие штрафы, они не имеют эффекта, который позволил бы гражданину или физическому лицу, осуществляющему эту незаконную деятельность, понимать, что наложение штрафа бьет по его карману", - сказал он.

Помимо составления актов о штрафах, специалисты Госстандарта делают пломбы на обесточенных объектах. Действующий кодекс об административных правонарушениях предполагает за срыв пломбы 180 рублей штрафа. Поэтому самым действенным и эффективным способом для борьбы с незаконными абонентами является демонтаж оборудования, заявил Кокоскир.

Он добавил, что демонтаж оборудования Госстандарт проводил совместно с силовыми структурами за повторное подключение к сетям. "Мы передаем в "Черноморэнерго" документы о том, что данный абонент подключен незаконно, районные бригады электросетей приезжают и производят демонтаж проводов", - отметил специалист.

Он также добавил, что Госстандарт не обладает полномочиями демонтировать, изымать оборудование, которое было незаконно подключено, но в случае принятия законопроекта, предполагающего изменения в административный кодекс, такая возможность появится.

"Энергонадзор интересует главный вопрос – законность подключения, как соблюдены технические условия, есть ли разрешение на присоединение. В технические условиях, которые выдает "Черноморэнерго", прописаны мероприятия, которые должны быть выполнены, это с какого фидера подключиться, какие провода нужно подвести. Итоговый документ, который дает право абоненту подключиться к сети - это бланк присоединения, который дает Энергонадзор", - говорит Кокоскир.

Ни одной из майнинговых ферм такие разрешения не были выданы, рассказал специалист.

"21 сентября 2020 года было постановление правительства о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Оно предполагало ряд мероприятий, которые нужно было выполнить абоненту, нужно было зарегистрироваться, встать на учет в налоговой службе, в Госстатистике, установить приборы учета, также до определенного срока нужно было обратиться в "Черноморэнерго" и подать заявление о присоединении к сетям", - сказал он.

Начальник департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта отметил, что представитель Госстандарта также находился в техническом совете "Черноморэнерго".

"То есть определенная работа шла, но в связи с тем, что позже была запрещена деятельность по добыче криптовалют, ни одному из криптофермеров мы не давали разрешения на присоединение к сетям", - заметил Кокоскир.

Он также сообщил, что "Черноморэнерго" передала Госстандарту списки криптоферм, которых более двухсот.

"Мы тоже по своей линии выезжали, у нас тоже есть свои материалы. Мы должны будем подготовить материал и передать в МВД, нам нужно уточнить, кто является собственниками данных ферм. Минэкономики поставило нам задачу совместно с "Черноморэнерго", МВД скоординировать наши действия, чтобы определить ответственных. Это нужно для того, чтобы мы могли наложить штрафы, которые определены кодексом об административных правонарушениях", - сказал Эрик Кокоскир.

Инспекторы Госстандарта выезжали по частному сектору, по многоквартирным домам с представителями силовых структур.

"Смотрели и чердачные, подвальные помещения. После поручения президента о необходимости снижения потребления электроэнергии удалось снизить нагрузки на 105 мегаватт, в пиковый период потребление было 480-490 мегаватт, то есть результат налицо", - говорит он.

К моменту публикации материала редакция информационного агентства Sputnik не получила ответов на запросы о предоставлении информации по статистике оштрафованных лиц за незаконную деятельность по добыче криптовалют и общих данных, которые касаются работы в этом направлении из "Черноморэнерго" и МВД республики.

22 января президент Аслан Бжания встречался с депутатами Парламента, обсуждалась возможность введения штрафов и уголовной ответственности за незаконное потребление электроэнергии. Предполагалось, что штраф для майнеров за один мегаватт потребленной энергии составит около полутора миллиона рублей. Законодательная инициатива об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс были представлены на рассмотрение Парламента.

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