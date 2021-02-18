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"Чья ферма?": почему в Абхазии тяжело штрафовать "криптовалютчиков"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Майнинг в Абхазии (107)
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Парламент в первом чтении проголосовал за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях 3 февраля. Проект закона предусматривает установление нового состава административных правонарушений за нарушение действующего законодательства в сфере энергетики.

О том, какое административное наказание грозит за незаконное потребление электроэнергии майнерами и почему сейчас тяжело наложить на них штраф, читайте в материале Sputnik. 

Бадрак Авидзба, Sputnik

Закон предусматривает 

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает административную ответственность для майнеров, а сумма штрафов будет зависеть от объема потребляемой электроэнергии. Если в течение года отключенные майнинговые фермы вновь заработают, то оборудование можно будет конфисковать.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Парламент Абхазии принял в первом чтении ужесточения наказаний за нарушения в энергетике

Каждый киловатт незаконно потребленной электроэнергии будет штрафоваться 40 минимальными размерами оплаты труда. Повторное нарушение административного кодекса влечет за собой штраф в размере 50 мрот за каждый киловатт с конфискацией оборудования для добычи криптовалют. 

Депутаты также проголосовали в первом чтении за внесение изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Согласно проекту закона, за незаконное потребление электроэнергии в целях добычи криптовалют свыше одного мегаватта, предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех лет и конфискация имущества.

Начальник департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрик Кокоскир в интервью радио Sputnik рассказал о мерах по борьбе с майнингом. Департамент по техническому и энергетическому надзору Госстандарта является основным уполномоченным органом, который имеет право применять административное воздействие в отношении потребителей, незаконно использующих электроэнергию.

Сложности в оформлении штрафов

Согласно кодексу об административных правонарушениях, статьи 96, прим. 1 – самовольное подключение и использование электрической энергии, Госстандарт может наложить штраф, однако возникают сложности.

© Sputnik
Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных потребителей электроэнергии

"Основная проблема, с которой сталкиваются наши инспекторы, это определение лица, на который нужно наложить штраф. Чтобы подготовить протоколы о наложении штрафа, нам нужны паспортные данные абонента, нужна объяснительная. Никто не представляет своих паспортов, чтобы можно было направить материалы в районные суды, которые должны их рассмотреть", - подчеркнул он.

По словам Эрика Кокоскир, добычей криптовалют занимаются в основном физические лица, очень редко можно встретить случаи, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимается этой деятельностью. 

Статья 96 кодекса об административных правонарушениях предполагает наложение штрафа на граждан в размере от 1800 до 2400 рублей, штраф налагается по решению суда. В случае повторного нарушения, сумма штрафа увеличивается в два раза.

"Это очень низкие штрафы, они не имеют эффекта, который позволил бы гражданину или физическому лицу, осуществляющему эту незаконную деятельность, понимать, что наложение штрафа бьет по его карману", - сказал он.

Помимо составления актов о штрафах, специалисты Госстандарта делают пломбы на обесточенных объектах. Действующий кодекс об административных правонарушениях предполагает за срыв пломбы 180 рублей штрафа. Поэтому самым действенным и эффективным способом для борьбы с незаконными абонентами является демонтаж оборудования, заявил Кокоскир.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Штраф или срок: что может грозить за незаконное потребление электроэнергии в Абхазии

Он добавил, что демонтаж оборудования Госстандарт проводил совместно с силовыми структурами за повторное подключение к сетям. "Мы передаем в "Черноморэнерго" документы о том, что данный абонент подключен незаконно, районные бригады электросетей приезжают и производят демонтаж проводов", - отметил специалист.

Он также добавил, что Госстандарт не обладает полномочиями демонтировать, изымать оборудование, которое было незаконно подключено, но в случае принятия законопроекта, предполагающего изменения в административный кодекс, такая возможность появится.

"Энергонадзор интересует главный вопрос – законность подключения, как соблюдены технические условия, есть ли разрешение на присоединение. В технические условиях, которые выдает "Черноморэнерго", прописаны мероприятия, которые должны быть выполнены, это с какого фидера подключиться, какие провода нужно подвести. Итоговый документ, который дает право абоненту подключиться к сети - это бланк присоединения, который дает Энергонадзор", - говорит Кокоскир.

Ни одной из майнинговых ферм такие разрешения не были выданы, рассказал специалист.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"21 сентября 2020 года было постановление правительства о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Оно предполагало ряд мероприятий, которые нужно было выполнить абоненту, нужно было зарегистрироваться, встать на учет в налоговой службе, в Госстатистике, установить приборы учета, также до определенного срока нужно было обратиться в "Черноморэнерго" и подать заявление о присоединении к сетям", - сказал он.

Начальник департамента по техническому и энергетическому надзору  Госстандарта отметил, что представитель Госстандарта также находился в техническом совете "Черноморэнерго".

"То есть определенная работа шла, но в связи с тем, что позже была запрещена деятельность по добыче криптовалют, ни одному из криптофермеров мы не давали разрешения на присоединение к сетям", - заметил Кокоскир.

Он также сообщил, что "Черноморэнерго" передала Госстандарту списки криптоферм, которых более двухсот.

"Мы тоже по своей линии выезжали, у нас тоже есть свои материалы. Мы должны будем подготовить материал и передать в МВД, нам нужно уточнить, кто является собственниками данных ферм. Минэкономики поставило нам задачу совместно с "Черноморэнерго", МВД скоординировать наши действия, чтобы определить ответственных. Это нужно для того, чтобы мы могли наложить штрафы, которые определены кодексом об административных правонарушениях", - сказал Эрик Кокоскир.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Инспекторы Госстандарта выезжали по частному сектору, по многоквартирным домам с представителями силовых структур.

"Смотрели и чердачные, подвальные помещения. После поручения президента о необходимости снижения потребления электроэнергии удалось снизить нагрузки на 105 мегаватт, в пиковый период потребление было 480-490 мегаватт, то есть результат налицо", - говорит он.

К моменту публикации материала редакция информационного агентства Sputnik не получила ответов на запросы о предоставлении информации по статистике оштрафованных лиц за незаконную деятельность по добыче криптовалют и общих данных, которые касаются работы в этом направлении из "Черноморэнерго" и МВД республики.       

22 января президент Аслан Бжания встречался с депутатами Парламента, обсуждалась возможность введения штрафов и уголовной ответственности за незаконное потребление электроэнергии. Предполагалось, что штраф для майнеров за один мегаватт потребленной энергии составит около полутора миллиона рублей. Законодательная инициатива об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс были представлены на рассмотрение Парламента.

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Майнинг в Абхазии (107)

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