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Глава Гулрыпша рассказал, как демонтировали криптоферму после визита президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Майнинг в Абхазии (112)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210226/1031910189/Glava-Gulrypsha-rasskazal-kak-demontirovali-kriptofermu-posle-vizita-prezidenta.html

Президент Абхазии Аслан Бжания неожиданно посетил с инспекцией Гулрыпшский район в пятницу 26 февраля, чтобы лично проверить, как идет выполнение его решения о выявлении и отключении криптоферм.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Майнинговую ферму с 300 аппаратами по добыче криптовалюты отключили и демонтировали в Гулрыпшском районе на территории, принадлежащей "Абхазавтодору", рассказал в интервью радио Sputnik глава администрации района Аслан Барателия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания лично проверил, как идет работа по выявлению и отключению криптоферм

По его словам, ферма, которая находилась на территории Гулрыпшского асфальтового завода, который подведомственен "Абхазавтодору", отключалась несколько раз, но хозяева вновь подключали ее.

"Вчера поздно ночью сотрудники СГБ, МВД, прокуратуры и администрации выехали на ферму и отключили. Сегодня в 10:30 президент заехал в администрацию, и вместе со всеми структурами мы выехали на эту ферму. Мы сказали, что не знаем, как демонтировать ферму и будем искать хозяев", - рассказал он.

После визита президента хозяев фермы удалось найти. По словам Барателия, они беспрепятственно согласились на демонтаж оборудования, специалисты занимаются отрезанием электропроводов на территории фермы.

Барателия отметил, что отключенная ферма одна из 21 фермы, которые находятся на территории Гулрыпшского района и которые сотрудники администрации совместно с силовиками периодически отключают, однако они подключаются вновь.

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Темы:
Майнинг в Абхазии (112)

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