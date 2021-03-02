Весеннее обострение: как одно видео взбудоражило всю Абхазию

С началом весны в Абхазии обострилась политическая обстановка. 2 марта Республиканская общественная организация "Аруаа" призвала всех, кто возмущен действиями экс-помощника президента Абхазии Аслана Бжания Бенура Квирая собраться на Площади Свободы в Сухуме.

Асмат Цвижба, Sputnik

Тост раздора

Поводом недовольства членов организации стало распространившееся в сети накануне видео, на котором Бенур Квирая рассказывает о том, что назвал парк в честь своего друга-автогонщика Давида Кварацхелия, который "является грузином и живет в Болгарии".

В видео Квирая говорит о том, что война должна заканчиваться, что грузины – соседи, друзья и родственники абхазов, с которыми они жили вместе десятилетиями. Квирая призывает найти "ключ примирения".

Такая позиция вызвала возмущение не только у ветеранов Отечественной войны, но и представителей оппозиции и простых жителей Абхазии. К 13:00 на площади Свободы стали собираться люди. В интервью журналистам лидер партии "Аруаа" Тимур Гулия объяснил, что собравшиеся осведомлены о том, что Бенур Квирая совершил визит в Грузию. Кроме того, Давид Кварацхелия, в честь которого Квирая планирует назвать парк, воевал против абхазов во время Отечественной войны народа Абхазии.

Более 200 человек направились из площади Свободы к зданию Парламента Абхазии, чтобы обсудить поведение Квирая с депутатами и президентом республики.

В это же время администрация президента Аслана Бжания сделала официальное заявление, в котором говорилось, что Бенур Квирая сложил с себя полномочия помощника президента еще 19 февраля, и "никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии".

События у Парламента

К приходу сторонников оппозиции и других возмущенных граждан вход в здание Парламента уже охраняли сотрудники МВД и СОБРа.

Член высшего совета ветеранской организации "Аруаа" Темур Надарая выступил с эмоциональной речью, в которой заявил, что неприемлемо вести какие-либо переговоры или торгово-экономические отношения с Грузией, пока ее власти не признали независимость Абхазии.

"Если кто-то занимается этим, то я расцениваю это как предательство. Я не мог себе представить, что парни, которые со мной воевали, спустя 27 лет будут говорить о том, что ведут торговлю с грузинами. Когда Грузия нас признает, пусть делают, что хотят", - сказал он.

После этого сам Надарая, а также лидер партии "Аруаа" Тимур Гулия, лидер партии "Апсны" Виталий Габния и лидер Форума народного единства Аслан Барцыц отправились на встречу с депутатами Парламента. Позже к переговорам в Парламенте пытался присоединиться лидер партии "Аидгылара" Кан Кварчия, но правоохранители его не пропустили, аргументировав это тем, что несколько представителей оппозиции уже зашли. Кварчия попросил собравшихся людей не реагировать на это бурно. В переговорах принял участие и лидер Абхазского национального движения Адгур Ардзинба.

В очередной раз на площади у Парламента стало "жарко". Несколько раз образовывались стычки между собравшимися. Вскоре после того, как лидеры партий вошли к депутатам, в здание попытался зайти и еще один молодой человек, которому преградили путь силовики.

Толпа бурно отреагировала на такие действия силовиков и потребовала не трогать и не толкать людей. Объяснения о том, что вход в здание другим запрещен, толпу не успокаивали, в ход пошли силовые решения.

Спустя примерно полтора часа к людям вышел спикер Парламента Валерий Кварчия. Он объяснил, что депутаты тоже впервые увидели видео с участием Квирая. По словам Кварчия, более подробно ситуацию будут обсуждать на сессии парламента 3 марта и депутаты ее "без реакции не оставят".

Надарая поблагодарил депутатов за то, что выслушали представителей оппозиции, несмотря на то, что между сторонами были споры.

"Бенур Квирая – помощник президента Абхазии. Мы пришли узнать, поехал ли он в Грузию по поручению президента. Глава администрации президента Алхас Квициния объяснил нам, что в январе он был принят внештатным помощником, но 19 февраля он ушел с этой должности", - рассказал он.

Также Надарая отметил, что договорился с Алхасом Квициния, что впредь даже внештатные назначения и увольнения буду опубликованы на официальном сайте президента. Также, по словам политика, представители оппозиционных партий обратились к Парламенту с просьбой рассмотреть постановление о запрете торгово-экономических отношений до решения политического вопроса – признания статуса Абхазии со стороны Грузии.

Собравшиеся у Парламента возмутились тем, что представители оппозиции не встретились лично с президентом, который так и не высказал свою позицию в отношении Квирая.

Несмотря на возмущения со стороны, Надарая все же призвал сторонников оппозиции и других собравшихся разойтись и напомнил, что 11 марта состоится съезд "Аруаа", где тоже будут обсуждать эту ситуацию.

История от первого лица

Сам Бенур Квирая отмалчиваться по ситуации не стал. В интервью Sputnik он подтвердил, что совершал поездку в Грузию, но не в качестве помощника президента, а как частное лицо для привлечения инвестиций.

"Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит, поехал туда, чтобы привлечь большие инвестиции для нашей родины. Я хочу построить порт, большие гостиницы, хочу привести в Абхазию много денег, чтобы мой народ, который живет в этой стране не нищенствовал, а жил хорошо. Я воин, начиная с 1989 года нахожусь в абхазском освободительном движении, участвовал во всех операциях и после войны делаю все, что зависит от меня, чтобы моя родина процветала", - рассказал Квирая.

Он пригласил приехать к нему всех, кто возмущен его действиями, чтобы они объяснили, почему такую риторику используют в адрес экс-советника, не зная, чем он занимается.

"Я хочу спросить у партий, которые подняли шум, у них какая-то программа есть, которая оздоравливала бы нашу экономику, есть у них какая-то социальная программа, которая бы дала возможность нашим женщинам, детям, или мы постоянно будем находиться на дотации у России?" - задался вопросом Квирая.

Экс-помощник президента отметил, что он не один, кто поехал в Грузию, что еще есть жители, которые являются гражданами Грузии и посещают ее, что больные лечатся там.

Он пояснил, что посетил Грузию, потому что туда приехал его друг бизнесмен из России, у которого было ограниченное время.

"Я ездил туда только для одной цели, для того чтобы в свободной экономической зоне были инвестиции. Сама идеология свободной экономической зоны гласит о том, что здесь должна быть свободная торговля, должен быть мировой торговый центр. Ради этого я воевал, находился в рядах нашей армии, для этого я здесь воспитывали первый спецназ", - сказал Квирая.

Он добавил, что не состоит ни в какой партии и не считает нужным согласовывать свои действия с каким-то партиями или движениями.

"Я хочу, чтобы все люди в Абхазии жили лучше, чем вы живете сейчас, хочу чтобы в вашем доме был порядок, чтобы ваши дети получали хорошее образование, а учителя хорошую зарплату", - поделился экс-помощника президента.

Мнение оппозиции

Свою оценку происходящему дал и глава Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

Он отметил, что возникают большие сомнения по поводу намерений президента Аслана Бжания в отношении понимания происходящего внутри и вокруг Абхазии.

"У граждан обосновано возникают вопросы. Сегодня здесь никто насильно не собирал людей. Это не митинг оппозиции, как хотят преподнести некоторые, сюда пришли небезразличные люди", - отметил он.

По словам Ардзинба, внутри Абхазии есть течения, которые видят развитие Абхазии только в рамках своих экономических интересов.

"Мы не разделяем такой подход. Грузия – это наше соседнее государство, и никто не говорит, что надо строить стену, но, когда мы говорим, что готовы с распростертыми объятиями идти к ним, а в ответ слышим, что мы оккупированная территория, это вызывает большие сомнения", - добавил он.

По мнению лидера Абхазского народного движения, публичные заявления о стремлении сотрудничества с Грузией способствуют созданию впечатления, что определенная часть населения Абхазии будет лояльна в случае неожиданного нападения.

Также Адгур Ардзинба заострил внимание на том, что от лидера государства все еще не было реакции на действия его бывшего помощника.

"Пусть глава государств четко скажет свое мнение по этому вопросу. Зачем нам президент, если мы его видим только по фотографиям, где он едет закрывать майнинговые фермы и награждает кого-то. Мы хотим понимать, куда нас ведут. Если ситуации пойдет так же, то она может выйти из-под контроля. Мы этого не хотим. Мы хотим спокойно, мирно жить. Не нужно искусственно нагнетать обстановку", - сказал лидер АНД.

Удивило Ардзынба то, что Квирая и вовсе был назначен помощником президента, так как о его отношении к сотрудничеству с Грузией было известно давно.