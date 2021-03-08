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Владимир Путин поздравил первую леди Абхазии с 8 Марта

© Sputnik / Алексей Дружинин
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии 8 марта объявлен нерабочий день в честь празднования Международного женского дня.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил супругу своего абхазского коллеги Аслана Бжания Аэлиту Ахиба с 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба Аслана Бжания.

"Уважаемая Азлита Максимовна! Сердечно поздравляю Вас с замечательным весенним праздником - Международным женским днем. Во все времена женщины бережно хранили тепло домашнего очага, щедро дарили близким свою любовь, нежность и заботу. Делали наш мир добрее и лучше. Желаю Вам здоровья, успехов и удачи", - говорится в поздравлении.

Главы Абхазии и России ранее поздравили женщин с 8 марта.

Международный женский день – это весенний праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 8 марта.

Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать его в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года.

С 1975 года, объявленного Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день.

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